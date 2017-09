Huracán Irma avanza por el Caribe

Por Gemma Handy/Laurent Czerniewski/Cécile Azzaro

Saint John’s/Marigot/ParísAFP

El huracán Irma, que alcanzó la máxima categoría, tocó tierra este miércoles de madrugada en la isla de Barbuda, y sigue avanzando por el Caribe, donde podría desencadenar enormes tormentas y olas gigantes.

El ojo de este huracán de categoría 5, la máxima en la escala que mide estos fenómenos, pasó por Barbuda en torno a las 2:00 de la madrugada, hora local, con vientos de hasta 295 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami.

Irma avanza por el Caribe en dirección noroeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico, y podría acarrear olas de hasta seis metros de altura en algunos puntos de la costa, agregó el NHC.

Cuando pasó por el Atlántico, Irma tenía “una intensidad sin precedentes”, dijo el servicio francés de meteorología, Météo France.

El organismo advirtió que, con vientos que alcanzan los 295 km/h cerca del centro y ráfagas de viento de hasta 360 km/h, “constituye un fenómeno extremadamente peligroso”.

Importantes daños en San Bartolomé y San Martín

El huracán Irma causó daños materiales “importantes” en las islas de San Bartolomé y San Martín en el Caribe, luego de tocar tierra en la isla de Barbuda por la madrugada con ráfagas de hast 295 km/h.

El huracán de categoría 5, la máxima en la escala que mide estos fenómenos, se desplaza hacia el oeste noroeste y amenaza Anguila, las islas Vírgenes Británicas, la punta este de Puerto Rico y quizás Haití.

El ojo del huracán, de unos 50 km de diámetro, permaneció alrededor de una hora y media en la isla francesa de San Bartolomé y azotó luego la franco-holandesa de San Martin.

El mar “está golpeando con una extrema violencia” en las costas y hay una “gran sumersión de las zonas bajas del litoral”, señaló la agencia meteorológica francesa Meteo France.

“Los daños materiales ya son importantes”, declaró Annick Girardin, ministra de Ultramar francesa, quien habló de “tejados arrancados” y cortes en las comunicaciones entre París y estas islas francesas de las Antillas.

El huracán Irma tocó tierra este miércoles de madrugada en la isla de Barbuda, con vientos de hasta 295 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, y sigue avanzando por el Caribe, donde podría desencadenar enormes tormentas y olas gigantes.

El avión en el que viaja el papa Francisco hacia Colombia tuvo que desviar su ruta para evitar este fenómeno.

La isla francesa de Guadalupe, más al sur de las Antillas, no sufrió el azote tan temido. La alerta roja de ciclón fue levantada este miércoles.

Cuando pasó por el Atlántico, Irma tenía “una intensidad sin precedentes”, dijo el servicio francés de meteorología, Météo France.

Ya es más potente que los huracanes Luis (1995 San Martín), Hugo (1989, 15 muertos en Guadalupe) y Harvey, que recientemente azotó Texas y Luisiana provocando la muerte de 42 personas y más de 100.000 millones de dólares en daños materiales.

El viento “de un poder destructor” se intensificará en las dos islas al paso de las horas. La peor etapa se espera entre las 6:00 de la mañana, hora local, con ráfagas superiores a 300 km/h. Los servicios meteorológicos ya midieron ráfagas de hasta 360 km/h, algo que no se vio desde el huracán Gilbert en 1988. También se esperan lluvias diluvianas.

Météo France advirtió puso en alerta a las islas francesas de San Martín y San Bartolomeo.

En San Martín -dividida entre una zona perteneciente a Francia y otra asociada a los Países Bajos- y San Bartolomeo, una jurisdicción francesa, se esperan “grandes impactos”, con “marejadas con olas por encima de los 12 metros”.

En Guadalupe, un departamento francés de ultramar, se abrieron albergues para la población, principalmente en escuelas e iglesias.

“Vinimos aquí para proteger a nuestro hijo de dos años”, contó Ludovic, un turista que pasaba 15 días de vacaciones.

Más potente que Harvey

El huracán podría alcanzar a finales de esta semana la costa este de Estados Unidos, apenas unos días después del paso devastador de Harvey, de categoría 4, que dejó al menos 42 muertos y enormes daños materiales, especialmente en el estado de Texas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes para liberar fondos en caso de emergencia ante el paso de Irma.

Harvey “era menos potente que Irma”, pero provocó “fenomenales acumulaciones de lluvia, durante cinco a siete días, que no se producirán en este caso porque Irma circulará”, dijo Emmanuel Demael, experto de Météo France.

Los habitantes de Florida acumulaban provisiones de agua y alimentos, pilas y gasolina. “No hay agua, no hay leche, casi no quedan conservas y ya no queda comida para gatos”, lamentó Gladys Bosque, una jubilada de 81 años, en un supermercado de Miami Beach.

Los turistas en Key West, una estación balnearia muy visitada del sur de Florida, recibieron el martes una orden de evacuación que debería ser rápidamente extendida a los habitantes.

‘Lluvias diluvianas’

Météo France prevé en Barbuda, Antigua, San Bartolomeo, San Martín y Anguila “vientos violentos y destructores y lluvias diluvianas”.

En San Bartolomeo y San Martín, las autoridades llamaron a los habitantes a “tomar de inmediato todas las medidas” de evacuación.

Cerca de 11.000 personas en ambas islas están “en una situación de máximo riesgo”, indicó la representante del Estado francés en esos territorios, Anne Laubies, que anunció el paso a la alerta roja ciclónica, que decreta el confinamiento de la población.

Según las previsiones, el miércoles por la noche Irma alcanzará Puerto Rico, antes de seguir hacia el norte.

En San Juan, el gobernador dispuso la apertura de refugios y exhortó a los ciudadanos a que colaboren con los vecinos que necesitan asistencia, como los ancianos.

Los dominicanos se preparaban con nerviosismo y varios vuelos fueron cancelados y las clases fueron suspendidas a partir del miércoles en las zonas declaradas en alerta, mientras la población hacía acopio de víveres.

La trayectoria de Irma es aún incierta, pero según varias proyecciones pasará también por Haití y Cuba.

La Unicef advirtió que el paso del huracán puede afectar a cientos de miles de niños y a sus familias en el Caribe e hizo un llamado a los gobiernos de la región a proteger a los menores ante este fenómeno meteorológico.

Nueva tormenta tropical se forma en costa atlántica de México

Katia, una nueva tormenta tropical , se formó en la costa de México, el tercer fenómeno ciclónico simultáneo en el Océano Atlántico, junto con el mosntruoso huracán Irma y la tormenta Jose, anunció el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami.

Katia se formó 165 km al este del puerto mexicano de Tampico y se desplaza a unos 4 km/h con dirección sureste, con vientos de 65 km/h, dijo el NHC en su boletín de las 09H00 GMT.

Se espera que Katia se fortalezca en las próximas 48 horas y que permanezca a lo largo de la costa mexicana hasta el viernes, añadió.

En tanto, la tormenta tropical José se encuentra unos 2.000 km al este de las Antillas Menores y se dirige hacia el Caribe.

El NHC espera que Jose alcance fuerza de huracán en la jornada.

Cientos de miles de niños pueden verse afectados por huracán Irma

El huracán Irma puede afectar a cientos de miles de niños y sus familias en el Caribe, advirtió este martes Unicef, quien hizo un llamado a los gobiernos de la región a proteger a los menores ante este fenómeno meteorológico.

Según Unicef, el huracán Irma podría generar “devastadores daños” en las próximas horas a su paso por Antigua, Barbuda, Dominica, San Martín, San Cristóbal y Nieves, las Islas Vírgenes.

Posteriormente el huracán impactará en República Dominicana, Haití y Cuba, “afectando directamente a las vidas de cientos de miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias”, dice un comunicado de Unicef.

“Aunque todavía es pronto para conocer qué efectos tendrá Irma en la zona, las principales preocupaciones de Unicef se centran en el suministro de agua potable y alimentación, salud y protección” de los menores de edad.

“Ante la magnitud de lo que es posible que represente Irma es urgente y más necesario que nunca estar preparados, informados y vigilantes para tratar de evitar que la población más vulnerable, que siempre son los niños y niñas, se vea afectada”, afirmó Maria Cristina Perceval, directora Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

El órgano de la ONU manifestó también en la nota que ha activado los protocolos para situaciones de emergencia y permanece en contacto continuo tanto con gobiernos como con las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones para brindar asistencia y apoyo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también afirmó también que tiene previstas provisiones de agua potable, alimentos no perecederos y medicinas, así como kits de emergencia para ser distribuidos en coordinación con las autoridades nacionales entre las poblaciones más afectadas.

Irma ya se ha convertido en el fenómeno natural más peligroso de 2017 y el de mayor potencia desde que el pasado octubre el huracán Matthew arrasara el Sur de Haití y el Sureste de Cuba, advirtió Unicef, cuya sede regional está en Panamá.

Añade que sólo en Haití, Matthew afectó a 3,2 millones de personas, de las cuales 1,3 eran niños y niñas. En Cuba, alrededor de 150.000 personas perdieron todas sus pertenencias en la provincia de Guantánamo y el 90% de las casas en Baracoa fueron afectadas.