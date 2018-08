Hugo Martínez condena atentado contra Maduro

Yaneth Estrada

@caricheop

El aspirante a la Presidencia por el FMLN Hugo Martínez condenó ayer el atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y agregó que “cualquier atentado a la vida de una persona es lamentable”.

Después de conocerse el ataque con explosivos dirigido hacia Nicolás Maduro en un acto público que dejó siete heridos, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén también expresó su total rechazo y repudio.

“Condeno enérgicamente el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Nuestra total solidaridad con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.

“También son condenables los asesinatos que cometen las pandillas aquí en nuestro país, los asesinatos que comete el crimen organizado y cualquier privación del derecho fundamental a la vida, así que mi posición es de una condena en general hacia cualquier persona sea del pueblo o alguien que tiene una alta responsabilidad en el gobierno de un país determinado“, recalcó Martínez.

Asimismo, Martínez afirmó su total respaldo a la Iglesia Católica de El Salvador en los temas de la no privatización del agua, la no aprobación de una ley que prive de las tierras a los campesinos y reforma a las pensiones.

“Estas son las tres principales preocupaciones que yo he escuchado cuando he viajado a lo largo y ancho del país y cuando voy al diálogo con la población, así que me parece que la Iglesia está, como lo estuvo Monseñor Romero, del lado correcto de la historia”, comentó el candidato efemelenista.

Momento para unirnos

Martínez insistió que es el momento para que todos nos unamos sin importar la religión, independiente de los colores políticos, para que resolvamos estos problemas que afectan a la sociedad salvadoreña.

Además, debido al retraso de 22 días para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el excanciller de la República instó a los diputados a que se dejen de tirar la pelota y tomen una decisión lo antes posible.

“Yo hago un enérgico llamado a los diputados y diputadas para que decidan de manera transparente, participativa, sin exclusión de ningún grupo parlamentario, quienes van hacer los nuevos magistrados, respetando el principio de idoneidad o los más capaces para desempeñar esa responsabilidad“, sostuvo.

Por otra parte, de cara a las elecciones de 2019, el aspirante de izquierda realizó una gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde se comprometió a seguir trabajando por los derechos de los migrantes.

Algunos temas discutidos fueron la propuesta de incorporar a compatriotas en el exterior al gabinete de Gobierno, seguridad y la forma de crear oportunidades de inversión para los compatriotas que decidan retornar al país.

Martínez dio estas declaraciones durante su participación en el desfile de las fiestas patronales de Mejicanos, donde acompañó al alcalde Simón Paz. Estas fiestas duran del 6 al 15 de agosto y son en honor a la Virgen del Tránsito.