Hoy vence plazo para que aspirantes a magistrados de la CCR presenten sus atestados

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este viernes se vence el plazo para que los profesionales interesados en conformar la Corte de Cuentas de la República (CCR) presenten sus atestados en la Asamblea Legislativa.

“Hay un par de personas que se han presentado, cuando se venza el plazo, nosotros vamos a dar de manera oficial cuántas personas y quiénes son los que se han presentado”, comentó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro al ser consultado con la prensa.

Castro informó que será la Comisión Política quien entrevistará a los interesados para conocer los perfiles.

Sobre el tema, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que, en los últimos años, “se ha visto lo mismo” en referencia a la elección de funcionarios de segundo grado.

“Cuando usted va a ser contratado para un trabajo, la empresa pone un perfil del puesto y dice, ´necesitamos que tenga estos estudios, esta edad, esta experiencia´; previamente a conocer los candidatos ya se decide cuál es el perfil del puesto. Aquí en la Asamblea Legislativa lo hacen al revés, aquí dicen -vengan todos, y después vamos a tratar de decidir cuál nos conviene más- sin haber definido el perfil del puesto”, comentó Ortiz.

La legisladora sostuvo que el trabajo que se debe hacer es definir “¿cuál es el perfil de un magistrado de Corte de Cuentas de la República que necesitamos en este momento? para nosotros, todos estos cargos son de funcionarios que sean independientes del poder, sobre todo en el contexto en el que estamos, y que tengan la valentía de enfrentarse incluso al poder que los ha puesto en esos cargos”, añadió Ortiz en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en las entrevistas que realiza el oficialismo se indaga si el aspirante tiene la misma línea o pensamiento que el Gobierno.

Mientras que el diputado de ARENA, Francisco Lira, espera que el proceso y la elección de las nuevas autoridades sea transparente y que los perfiles sean los idóneos; espera que no se repita el proceso anterior, cuando eligieron a una ex precandidata a diputada de Nuevas Ideas como presidenta de la CCR, en referencia a Roxana Soriano. El legislador hizo un llamado a elegir a funcionarios que estén a la altura de la CCR y que sobre todo no sean afines al Gobierno.

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