Francia avanza con paso perfecto y Senegal mantiene viva la esperanza por los 16avos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia, una de las principales candidatas al título de la Copa Mundial de la FIFA, cerró la fase de grupos con paso perfecto tras golear 4-1 a Noruega. En el otro encuentro del grupo I, Senegal no perdonó a Irak y lo goleó 5-0 en el cierre de las acciones.

Francia selló una contundente goleada de 4-1 ante Noruega, protagonizada por Ousmane Dembélé con triplete y un tanto de Desire Doue, para cerrar con 9 de 9 puntos posibles y tras vencer a rivales como Senegal, Iraq y Noruega.

Senegal no perdonó a Irak y finalizó la fase de grupos con una goleada de 5-0, a la espera de confirmar su participación en 16avos. La cuenta la abrió Habib Diarra al 4′. El marcador se mantuvo hasta la segunda mitad, cuando Ismaïla Sarr amplió la ventaja al 56′. Apenas tres minutos después, Pape Gueye marcó el tercero y volvió a aparecer al 71′ para firmar su doblete, mientras que Iliman Ndiaye cerró la goleada al 82′.

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