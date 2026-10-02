Guardia Costera de EEUU intercepta petrolero cuyo destino sería Cuba

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Washington/Prensa Latina

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que interceptó en el mar Caribe un buque petrolero cuyo destino sería Cuba, país sometido a un brutal bloqueo energético de la administración de Donald Trump.

En su cuenta en X, la institución, una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo que “concluyó con éxito la interdicción del Buque Motor (M/V) Grace”.

Según el escrito de la USCG (sigla del inglés), “tras un esfuerzo coordinado de aplicación internacional que confirmó” lo que llamaron “el tráfico ilícito de combustible hacia Cuba por parte de la embarcación”.

La Guardia Costera añadió que la operación se realizó en acciones coordinadas de los Gobiernos de los Estados Unidos y México, que “evitaron una transferencia de combustible no regulada en el Mar Caribe”.

Durante su intervención el pasado 26 de septiembre en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la agresión multidimensional del Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

“Desde enero de 2026, se ha intensificado y vuelto más cruel y peligrosa con el establecimiento de un bloqueo energético que, por vía de la intimidación y la coerción, prohíbe a todos los países la exportación de combustibles a Cuba, lo que equivale a un bloqueo naval, tipificado en el Derecho Internacional como un acto de guerra”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores recalcó que “el impacto de un cerco tan férreo y despiadado tiene rostro humano. La guerra económica se dirige contra el pueblo. Cae sobre la población cubana en su conjunto. Cobra vidas, provoca dolor individual y colectivo, genera angustias”.

“No es un ‘daño colateral’. Es una política deliberadamente concebida para herir en lo más sensible a las familias cubanas, impedir el bienestar y lastimar la dignidad del pueblo”, subrayó el jefe de la delegación a la cita en la ONU.

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