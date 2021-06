Gobierno no apoyará los Juegos Centroamericanos

@DiarioCoLatino

El Presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, confirmó a Diario Co Latino, que «el Gobierno no apoyará la celebración de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos que el INDES había solicitado a la ORDECA, a través del Comité Olímpico de El Salvador, fueran adjudicados a la ciudad de San Salvador, en enero de 2023».

«En vista de que el Comité Olímpico no quiere y no ayuda, sino por el contrario, entorpece el trabajo y por la falta de tiempo, porque esto es algo que no se hace de la noche a la mañana y de hecho son cuatro años que dan para organizarlos, hoy dimos a conocer que el gobierno no los apoyará. Las alcaldías no tienen dinero para hacerlos», informó el titular del INDES. Y con respecto a juegos, agregó que los «Centroamericanos y del Caribe» se mantienen y se harán en San Salvador en mayo de 2023.

Bukele ilustró que para ayer, (martes), se esperaba una confirmación de la ORDECA , tras la cual nosotros procederíamos a entregar la documentación estatutaria que demanda la organización de estos juegos, pero no fue así, porque hoy nos enviaron otra carta hablando más paja y dilantando todo. No hay tiempo para organizarlos. Hay un enorme desorden y el COES no ayuda, sino bloquea . No habrá juegos en ninguna ciudad».