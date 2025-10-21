Gobierno de Bolivia listo para transición presidencial

Compartir

La Paz/Prensa Latina

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró en redes sociales que el Gobierno está listo “para trabajar la transición ordenada que en todo momento comprometimos”, tras la victoria del mandatario electo la víspera, Rodrigo Paz.

Destacó Arce que después de 28 años se dará la transmisión de mando de un gobierno electo en las urnas a otro electo en las mismas condiciones.

El dignatario felicitó al nuevo jefe de Estado electo en el primer balotaje de la historia boliviana y le deseó éxitos en su futuro gobierno, que asumirá el próximo 8 de noviembre.

“Felicito a Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo en una histórica segunda vuelta electoral que se realizó por primera vez en Bolivia y le deseo el mejor de los éxitos a su gobierno”, reiteró Arce en su cuenta de X.

Según los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz ganó con el 54,61 por ciento (tres millones 356 mil 937 votos), con lo cual superó a Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, quien acumuló 45,39 unidades sobre 100 (dos millones 790 mil 364 papeletas).

Estos resultados se reportaron con el 98 por ciento de las imágenes de actas transmitidas por el Sirepre.

Dentro de este contexto, el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, consideró “irreversible” el resultado y agradeció al pueblo de Bolivia “por su participación pacífica y democrática”, elogio en el cual coincidió con Arce.

Por su parte, el vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinacelli, confirmó este lunes que, tras la victoria de Paz, se espera que Arce firme el decreto supremo para la transición gubernamental.

“Ahora lo que nosotros estamos esperando es que el presidente (Arce) firme, como corresponde, el decreto de transición, de esa manera ya a nosotros nos habilita para que senadores, diputados electos podamos generar la transición dentro de lo que corresponde al Órgano Legislativo”, declaró a la Cadena A.

Subrayó que la firma de ese decreto también permitirá que las comisiones del victorioso PDC, “que ya se están conformando”, cumplan con el trabajo de transición en cuanto a todas las tareas del Órgano Ejecutivo.

“Sin embargo, nosotros ya estamos listos para asumir todas estas funciones y responsabilidades, pero desde el orden legal corresponde que el presidente saque este decreto supremo para que nos dé un pie y podamos avanzar”, insistió Medinacelli.

Asimismo, en cuanto al Órgano Ejecutivo, señaló que serán los mejores profesionales, mujeres y hombres, quienes asumirán las distintas carteras.

“Habrá sin duda una reestructuración del Gobierno, de lo que es una reducción de ministerios”, anunció el portavoz.

