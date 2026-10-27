Gestoras de hospitales del MINSAL denuncian sobrecarga laboral y hostigamiento

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Saúl Méndez

Colaborador

Trabajadoras que se desempeñan como gestoras en la Dirección Nacional de Hospitales (DNH) del Ministerio de Salud (MINSAL), bajo la modalidad de servicios profesionales, denunciaron vulneraciones a sus derechos laborales, sobrecarga de trabajo y situaciones de hostigamiento por parte de supervisoras.

En un pronunciamiento divulgado por el Movimiento por la Defensa de la Salud “Salvador Allende”, las trabajadoras aseguraron que, mientras las autoridades de Salud hablan de humanizar los hospitales, sus condiciones laborales no reflejan ese discurso. Según la denuncia, se les han programado turnos sin remuneración, una exigencia que aseguran no estaba contemplada en las condiciones bajo las cuales fueron contratadas.

Las gestoras también alertaron sobre una carga laboral que calificaron de insostenible y que puede poner en riesgo la salud del personal, incluso de trabajadoras con condiciones médicas que requieren cuidados especiales.

Como ejemplo, expusieron el caso de una gestora con defensas bajas a quien inicialmente le indicaron que no sería asignada a determinadas áreas, pero que posteriormente habría recibido cambios en esas disposiciones.

Además, denunciaron que a una trabajadora se le habría negado el permiso para cuidar a su hija, quien será sometida a una operación. ”Ante la solicitud, la respuesta fue que la mejor opción era renunciar”, expusieron.

Las inconformidades también alcanzan a las supervisoras. Las denunciantes afirmaron que en el Hospital Nacional San Rafael algunas de ellas generan un ambiente laboral difícil y cuestionaron su preparación para desempeñar funciones de supervisión.

Ante esta situación, las trabajadoras exigieron respeto a sus derechos laborales y el cese de las exigencias que se incorporan sin previo acuerdo. También pidieron poner fin al hostigamiento contra el personal y que las metas de cumplimiento sean evaluadas.

Por otra parte, advirtieron que podrían hacer públicas las identidades de las supervisoras a quienes atribuyen prácticas de acoso, maltrato e intimidación, si estas situaciones continúan.

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