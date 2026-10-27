Da tristeza que Nuevas Ideas no quiere ayudar a la gente para demostrar su inocencia: Diputado Lira

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El legislador de ARENA, Francisco Lira, cuestionó las contradicciones del presidente Nayib Bukele sobre la existencia de una comisión paralela que evalúa la liberación de colaboradores de pandillas; mientras que Nuevas Ideas se niega a respaldar a los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

El legislador recordó, en Radio YSUCA, que Nayib Bukele hace un par de días, confirmó lo que su hermano, Ibrajim Bukele dijo hace un par de meses; que había una especie de comisión que investigaba los casos de detenciones arbitrarias y las muertes dentro de los penales.

“Se habría visto en El Salvador que ahora hay instituciones paralelas, que el que decide es una familia, si una persona queda libre o no queda libre”, cuestionó Lira en referencia a la primera declaración que hizo Bukele donde afirmó que trabajaban en un plan que beneficiará al menos al 50% de los detenidos.

“Fue la primera vez que vi en el mandatario una debilidad a la hora de expresarse. Dudó y en esa duda expresó la verdad. Él dijo, hay que estudiar evaluar, y liberar a aquellos colaboradores de pandilleros, ¿entonces qué estamos?”, cuestionó el legislador.

Lira criticó la retractación que hizo Bukele dos días después, donde consideró que la población entendió mal. “Dejan muchas dudas de qué está sucediendo en Casa Presidencial con el tema de liberar a colaboradores de pandilleros”.

Sobre el tema, el diputado Lira ha propuesto en reiteradas ocasiones crear una comisión de alto nivel para ver el tema de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

“Esta comisión tenía que garantizar la adopción de medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como la prevención, control y sobre todo garantizar el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido y que están en las cárceles”, destacó Lira.

La propuesta fue hecha en marzo de 2025 y nuevamente en este mes, luego de las declaraciones de Bukele sobre liberar a pandilleros. “Nuevamente, Nuevas Ideas me volvió a dar la espalda”.

El legislador puntualizó que “da tristeza que Nuevas Ideas no quiere ayudar a la gente más humilde para que demuestre la inocencia en los juzgados”. El oficialismo en la Asamblea, aprueba mes con mes, el régimen de excepción sin siquiera cuestionar al gobierno sobre su uso o las detenciones arbitrarias que se han documentado por organizaciones de sociedad civil.

La iniciativa, según explicó Lira en el espacio de entrevista, era que se creara una comisión de alto nivel con representantes de la PDDH, de la PGR, del Ministerio de Seguridad, de la academia, sociedad civil y Órgano Judicial para ver el tema de las personas inocentes bajo el régimen de excepción.

“Lastimosamente no tuve el apoyo de Nueva Ciudad durante dos momentos: en abril de 2025 y actualmente en octubre de 2026. Es lamentable, porque hay amigos, vecinos, familiares, conocidos, que están pagando un pecado que no han cometido en una cárcel salvadoreña”, concluyó.

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