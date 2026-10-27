Marcela Villatoro cuestiona al oficialismo por frenar propuestas que favorecen a la población

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada Marcela Villatoro cuestionó el rechazo de iniciativas legislativas relacionadas con el acceso al agua potable, los derechos laborales y la participación política de las mujeres, y señaló que el oficialismo obstaculiza la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a la población salvadoreña.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, la legisladora afirmó que varias propuestas impulsadas desde la oposición no han recibido el respaldo de la bancada de Nuevas Ideas, pese a que, según explicó, buscan responder a necesidades concretas de las comunidades y de los trabajadores.

Villatoro sostuvo que el debate legislativo debería centrarse en el contenido de las iniciativas y en sus posibles beneficios para la ciudadanía, independientemente del partido que las presente. También defendió el papel de los diputados opositores en la discusión de leyes, la fiscalización del Gobierno y la evaluación de los funcionarios públicos.

Agua potable: comunidades sin una solución definitiva

Uno de los problemas que destacó la legisladora es la falta de acceso regular al agua potable en comunidades como Valle Verde, donde, según relató, algunas familias han permanecido hasta cuatro meses sin recibir el servicio.

Villatoro afirmó que conoció la situación después de recibir información de habitantes de la zona y que presentó una iniciativa para buscar una solución institucional. Según su explicación, el problema está relacionado con dificultades en los pozos y la distribución del agua.

La diputada señaló que la comunidad busca que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) asuma la distribución del servicio. De acuerdo con su versión, la empresa que actualmente lo proporciona estaría dispuesta a realizar la transición, pero esta todavía no se ha concretado.

La legisladora cuestionó que, en lugar de avanzar hacia una solución permanente, la problemática se haya convertido en motivo de disputas políticas y visitas de representantes partidarios que llevan agua mediante camiones cisterna.

Aunque reconoció que estas acciones pueden atender necesidades inmediatas, insistió en que no sustituyen una respuesta estructural que garantice el suministro de agua potable a las familias.

También mencionó el caso de Tetultepeque, en Nejapa, donde, según relató, habitantes denunciaron semanas sin recibir agua, mientras continuaban llegando los recibos. Aseguró que presentó otra iniciativa para solicitar la intervención de ANDA, pero que tampoco consiguió el respaldo oficialista.

Derechos laborales bajo discusión

Otro de los señalamientos de Villatoro fue a las propuestas para modificar las jornadas laborales. La diputada cuestionó los planteamientos que, según dijo, permitirían ampliar las horas de trabajo en determinados sectores económicos.

En contraposición, explicó que presentó una propuesta para reducir la jornada de ocho a siete horas diarias y pasar de 44 a 39 horas semanales. Según su planteamiento, la discusión debe considerar las condiciones de vida de los trabajadores, sus responsabilidades familiares y el tiempo que necesitan para trasladarse entre sus hogares y sus lugares de empleo.

La legisladora advirtió que una ampliación de las jornadas podría afectar especialmente a quienes viajan desde el interior del país para trabajar en la capital, así como a las madres solteras que deben atender a sus hijos después de cumplir sus obligaciones laborales.

También expresó preocupación por la posibilidad de que esquemas de jornadas prolongadas se apliquen en actividades como la industria textil y los centros de llamadas (Call Center). A su juicio, cualquier reforma debe examinarse desde la perspectiva de los derechos laborales y no únicamente desde los intereses empresariales.

Villatoro afirmó que su propuesta no obtuvo el acompañamiento de Nuevas Ideas y cuestionó que, en lugar de discutir sus argumentos, haya recibido ataques en redes sociales.

Participación política de las mujeres

La representación femenina en los cargos de elección popular fue otro de los asuntos abordados durante la entrevista.

Villatoro recordó que la cuota de participación de mujeres en las candidaturas fue establecida mediante una disposición transitoria que, según explicó, dejaría de aplicarse después de cinco elecciones. Ante ese escenario, defendió una reforma para incorporar de manera permanente en la legislación electoral una cuota del 40 % de mujeres.

La diputada consideró que eliminar esa exigencia podría dificultar la participación femenina en los espacios de decisión política. Además, señaló que la presencia de mujeres en candidaturas municipales y legislativas continúa siendo un desafío para los partidos políticos.

La propuesta, de acuerdo con su relato, tampoco recibió el respaldo de la bancada oficialista. Para Villatoro, garantizar la participación política de las mujeres requiere medidas legales que no dependan únicamente de la voluntad de las dirigencias partidarias.

Independencia institucional y papel de la oposición

En el plano político, la legisladora cuestionó que, a su juicio, una parte de los diputados oficialistas dependa de la popularidad del presidente Nayib Bukele para conseguir respaldo electoral. Frente a esa situación, defendió la importancia de evaluar a los representantes por su preparación, trayectoria y desempeño legislativo.

Villatoro sostuvo que la Asamblea Legislativa debe ejercer sus funciones con independencia de los otros órganos del Estado y que la aprobación de leyes debería estar acompañada de análisis, preguntas y evaluación de sus consecuencias.

Como ejemplo, mencionó la elección de funcionarios vinculados a la Corte de Cuentas de la República. Afirmó que su grupo parlamentario no respaldó las candidaturas porque, según su valoración, no encontró perfiles suficientemente independientes del Gobierno. Argumentó que esa institución necesita autonomía para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

En contraste, señaló que su fracción estudió los perfiles de aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura, considerando aspectos como la trayectoria profesional, la capacidad técnica y la experiencia académica.

La diputada aclaró que su grupo no rechaza todas las iniciativas del oficialismo y aseguró que ha acompañado propuestas que considera beneficiosas para la población. No obstante, dijo que mantiene su oposición cuando identifica posibles afectaciones a derechos o dudas sobre la legalidad de las medidas.

Al cierre de la entrevista, Villatoro defendió una Asamblea Legislativa con mayor pluralidad política, en la que las iniciativas puedan discutirse sin que las diferencias partidarias impidan examinar los problemas de la ciudadanía.

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