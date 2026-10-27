Precios de combustibles seguirán altos una quincena más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, se mantendrán por el mismo valor que la quincena anterior. La gasolina superior sobrepasa los $5 en todo El Salvador.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) del Ministerio de Economía dio a conocer la mañana de este lunes los precios de referencia de los combustibles.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Esta sería la cuarta quincena consecutiva que los combustibles mantienen su precio, luego que subió $0.05 y $0.10 en la quincena primera de septiembre.

Según la DGEGM, los precios de los combustibles, se ven afectados por las interrupciones en el suministro de petróleo y sus derivados en el estrecho de Ormuz, por continuos ataques a embarcaciones.

El recrudecimiento de los ataques entre Hutíes de Yemen y Arabia Saudita, así como la preocupación de posibles nuevos bombardeos de Estados Unidos contra Irán, aumentan la incertidumbre sobre el suministro mundial del petróleo.

También, los precios de referencia se ven afectados por las disminuciones continuas de los inventarios de petróleo y diésel en Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre.

En la parte local, la dirección señala que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, mantengan estables los precios de las gasolinas y diésel para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en nueve ocasiones y en nueve (con la actual) ocasiones ha mantenido sus precios.

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