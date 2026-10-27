ANVEGEFMLN exige fecha para audiencia única de cuatro veteranos detenidos

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Saúl Méndez

Colaborador

Durante su asamblea general, la Directiva Departamental de Morazán de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGEFMLN) solicitó al Juzgado Primero contra el Crimen Organizado, Juez Tres, que establezca una fecha para la audiencia única de cuatro de sus compañeros detenidos y garantice su conexión con la Penitenciaría Occidental.

Los detenidos son Atilio Montalvo, conocido como Chamba Guerra; José Santos Melara Yánez, conocido como Pepe; Julio Alfonso Mira Dimas; y Luis Rolando Alberto Menjívar, colaborador de comunicaciones.

La organización expresó su preocupación por la prolongación de las detenciones que suman dos años y cuatro meses. Ante esta situación, pidió agilizar el proceso judicial y garantizar la salud, la integridad física y los derechos fundamentales de los detenidos, incluida la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Asimismo, instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a sustentar las acusaciones con elementos probatorios y señaló que, si no existe fundamento suficiente, se proceda conforme a derecho respecto al sobreseimiento definitivo.

La asociación hizo un llamado a las autoridades judiciales y fiscales para que actúen con diligencia, eviten mayores atrasos y garanticen el debido proceso. También reiteró su demanda de libertad para sus compañeros, conforme a derecho y al principio de presunción de inocencia.

Además, exigieron la pronta liberación de José Santos Melara y de los demás directivos detenidos. Además, cuestionó la intervención de la Fiscalía en el proceso y afirmó que, a su juicio, no se han presentado pruebas que justifiquen que continúen privados de libertad.

Es de recordar que la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos se ha suspendido en dos ocasiones por problemas de conexión y citas médicas de los procesados.

Junto a los veteranos y ex combatientes también está detenido el comunicador Luis Alberto Menjívar. Todos fueron acusados hace más de 2 años, por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.

Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), manifestó que las autoridades están cometiendo una injusticia contra los veteranos. “Queremos hacerles llegar a nuestros compañeros presos políticos el mensaje de solidaridad y de esperanza, y que sepan que estamos luchando por su libertad, ante la injusticia que se ha cometido contra ellos”.

Sobre la suspensión de la audiencia única, no ha habido una programación para fijar una nueva fecha, “por eso estamos aquí para transmitir esa solidaridad y exigir de una buena vez que se realice esa audiencia preliminar porque estamos seguras y conscientes que los compañeros son inocentes. El caso de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la Fiscalía no tiene ninguna prueba y por eso ha sido el retraso”, destacó Palacios.

Según comentó Palacios, las condiciones en la que viven los veteranos dentro de las cárceles son “inhumanas”, ya que son de hacinamiento, mala alimentación y falta de atención en salud. «Estamos conscientes de que son inocentes, les han inventado los delitos y ya es demasiado tiempo de tenerlos encerrados sin ningún juicio justo», puntualizó Palacios.

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