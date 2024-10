Galería en el 3er aniversario de la muerte de Ricardo Humano. Tania Primavera

Tania Primavera

El 16 de octubre de 2021, falleció el artista salvadoreño Ricardo Aguilar «HUMANO», conocido también como la persona que rescata en 1994 el Legado de Salarrué del olvido y la polilla, a quien Maya (María Teresa Salazar Arrué) le entregó por confianza ese tesoro diciendo: “Entonces, ¡vos sos el que estaba esperando!”. Mas allá de eso, era una personalidad con sus sandalias y camisas frescas de lino, quien escribía, y pintaba. Nació en Santa Ana el 27 de noviembre de 1940. Dejando tras su aura, una vital reseña de los tiempos vividos. Curiosamente, Humano cumplía años el día que Salarrué muere, el 27 de noviembre (1975).

Una vez me contó: La última vez que yo vi a Salarrué, que llegué a visitarlo, él, ya no me deja subir a su cuarto y estaba muy mal, sino que se viste y me dice: espérame abajo. Y yo no quería, porque sabía que estaba muy mal. Y me quedo abajo esperándolo y al bajar Salarrué, lo veo flaco, muy flaco. Se había dejado crecer un poco la barba, y por lo flaco que estaba parecía El Quijote. Baja Salarrué de su estudio del segundo piso, con su bastón, y comenzamos a platicar. Estaba Maya, su hija, cerca de nosotros ahí. Y yo le pido permiso a Salarrué que si puedo fumar. Yo fumaba mucho en esa época, de estos cigarros Embajador. Y me dice, si, fumá. Fijate, -me dice- que los doctores me han prohibido todo, el café, fumar, comer, todo me han prohibido. Y realmente lo que viene uno a hacer, nada más. Entonces, regalame un cigarro porque ya me dieron ganas de fumar. Y se fumó un embajador, y lo dejó ben chiquito, en la cabuyita, bien pequeño.

Siempre íbamos a pintar la tumba del Sagatara (SALARRUÉ). Después de su partida, continué acudiendo con mi madre, pero ella también ya partió este año, así que me tocará ir sola.

In memoriam Humano, gracias por su amistad.

