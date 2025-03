Gala del deporte español reconoce a más destacados

Madrid/Prensa Latina

Actuaciones sobresalientes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, registros de primer nivel en fútbol y tenis, dejaron un balance notable del deporte español en 2024.

Motivo por el cual, la Gala Deportiva auspiciada por los medios y periodistas especializados, rindió tributo a los protagonistas de numerosas hazañas en Valladolid, en el centro de España.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ponderó los avances del país ibérico y destacó al deporte como «el mejor ejemplo de factor de integración, igualdad y de representación de España».

Una de las figuras distinguidas fue la nadadora paralímpica Teresa Perales, la deportista española con más medallas (28) conquistadas en los siete Juegos Olímpicos en los que compitió, igualando las proezas del estadounidense Michael Phelps.

La deportista zaragozana, bronce en 50 metros espalda en los Juegos Paralímpicos de París 2024, encomió la «libertad absoluta» encontrada en el agua, que le permitió vivir «los mejores momentos» de su vida.

“Nunca pensé que iba a disfrutar de un medio como el agua donde he descubierto la libertad absoluta y he vivido los mejores momentos de mi vida, en la que mi lema ha sido el de adaptarse o morir, y como me resisto a morir no tendré más remedio que adaptarme, apuntó Perales. Ya antes había conquistado el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, y desde sus inicios se convirtió en uno de los símbolos del esfuerzo y la tenacidad en medio de severas limitaciones físicas.

«De intentarlo es de lo que vivo: de entrenar bien, hacer bien mi trabajo, esforzarme y entrenar», comentó.

También, la Asociación Española de la Prensa Deportiva premió al Real Madrid, a la selección española femenina de fútbol y al peleador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Illia Topuria, campeón del mundo del peso pluma de la UFC.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, el exdelantero Emilio Butragueño, aprovechó la ocasión para indicar a los medios que en una temporada extremadamente exigente, los merengues aspiran a conquistar “todos los títulos posibles”, a la sazón en estos momentos LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...