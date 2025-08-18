Fuertes lluvias exponen la fragilidad de comunidades en riesgo

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La noche del viernes 15 de agosto, equipos de la Cruz Roja Salvadoreña rescataron a varias personas que permanecían incomunicadas en la comunidad La Mascota, ubicada sobre la 87 Avenida Sur, en la colonia Escalón, San Salvador. Este es solo un ejemplo, de la realidad y la fragilidad de las comunidades en riesgo en El Salvador.

Los rescatistas explicaron que el acceso a la zona se complicó debido a que las gradas de ingreso quedaron suspendidas en el aire, tras los daños ocasionados por las lluvias. Pero, finalmente, las familias fueron trasladadas a un albergue. En distintos sectores de la Escalón, donde se ubican otras comunidades, también se realizaron evacuaciones preventivas.

Al menos 20 personas fueron evacuadas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, ante el riesgo de colapso de un muro producto de las intensas precipitaciones. El reporte señala que las autoridades fueron alertadas luego del colapso parcial de una vivienda y por la imposibilidad de utilizar las gradas de acceso, que quedaron inservibles.

Los rescatistas informaron que lograron poner a salvo a ocho personas mediante un sistema de poleas, garantizando una extracción segura.

El alto nivel de vulnerabilidad también obligó a evacuaciones preventivas en otras comunidades del Área Metropolitana de San Salvador. En Tutunichapa 1 y la colonia Francisco Núñez Arrué, múltiples familias tuvieron que salir de emergencia, muchas sin poder rescatar sus pertenencias y apenas logrando salvar lo indispensable.

Asimismo, se registraron evacuaciones en la comunidad El Bosque y en la colonia Istmania, debido a los riesgos asociados a la saturación del suelo y las fuertes lluvias.

La Dirección General del Observatorio de Amenazas (DOA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó 85.4 milímetros (mm), de agua, mientras que en la estación de El Boquerón hubo 72.6 mm, lo que representa el mayor acumulado en lo que va de agosto.

Para este fin de semana se esperaba una onda tropical, que se prolongaría para este lunes.

