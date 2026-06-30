Francia no perdona a Suecia y avanza a los octavos del Mundial

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia eliminó a Suecia tras derrotarla 3-0, con doblete de Kylian Mbappé y, se convirtió en la segunda selección europea en clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Luego de la insistencia del cuadro parisino por abrir el marcador, Mbappé apareció a los 45′ para burlar la línea defensiva de la escuadra azul y amarilla y sentenciar el 1-0 antes del descanso.

Al regreso del entretiempo, Bradley Barcola volvió a marcar para Francia, esta vez a los 53′, para colocar el 2-0 del conjunto galo y ampliar la ventaja gracias a la asistencia de Michael Olise.

Sobre los 74′, nuevamente Mbappé apareció para firmar su doblete tras una magistral asistencia de Michael Olise y poner el 3-0 definitivo, con el que Francia selló su clasificación a los octavos de final.