Página de inicio » Deportes » Francia no perdona a Suecia y avanza a los octavos del Mundial

Francia no perdona a Suecia y avanza a los octavos del Mundial

Redacción Nacionales 30 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Francia no perdona a Suecia y avanza a los octavos del Mundial 276 Vistas

Compartir
        
Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia eliminó a Suecia tras derrotarla 3-0, con doblete de Kylian Mbappé y, se convirtió en la segunda selección europea en clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Luego de la insistencia del cuadro parisino por abrir el marcador, Mbappé apareció a los 45′ para burlar la línea defensiva de la escuadra azul y amarilla y sentenciar el 1-0 antes del descanso.

Al regreso del entretiempo, Bradley Barcola volvió a marcar para Francia, esta vez a los 53′, para colocar el 2-0 del conjunto galo y ampliar la ventaja gracias a la asistencia de Michael Olise.

Sobre los 74′, nuevamente Mbappé apareció para firmar su doblete tras una magistral asistencia de Michael Olise y poner el 3-0 definitivo, con el que Francia selló su clasificación a los octavos de final.

Tags

Ver también

Organizaciones de DDHH denuncian escalada de acoso, persecución y criminalización contra abogados defensores 

Compartir        Por: Luis Rafael Moreira Flores Organizaciones Sociales Defensoras de Derechos Humanos y Laborales de El …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.