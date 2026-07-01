México despacha a Ecuador y se instala en los octavos de final

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

México le arrancó el sueño mundialista a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras derrotarlo 2-0 en el estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Ecuador tuvo un mal arranque ante un cuadro mexicano que demostró seguridad en casa, respaldado por la afición azteca. El equipo de Sebastián Beccacece nunca pudo superar el ímpetu de los locales.

Tuvo que ser Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial y también protagonista en la goleada sobre República Checa, quien volvió a aparecer para vestir con orgullo los colores de México y marcar un tanto para la historia.

Sobre los 22′, Quiñones aprovechó la asistencia de Roberto Alvarado para encaminar a su equipo hacia el sueño de la clasificación. El delantero burló a William Pacho en la línea defensiva y desató el grito de gol en la Ciudad de México.

Solo nueve minutos después, Raúl Jiménez aprovechó un error en la marca de los sudamericanos para enviar el 2-0 al fondo de la red defendida por Hernán Galíndez. El atacante del Fulham definió con un derechazo y, nuevamente, hizo estallar el estadio.

México se clasificó a los dieciseisavos de final con paso perfecto, al sumar nueve de nueve puntos gracias a sus victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En esta ocasión eliminó a Ecuador para instalarse en los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Francia elimina a Suecia y reafirma su candidatura al Mundial

Francia eliminó a Suecia tras derrotarla 3-0, con doblete de Kylian Mbappé y se convirtió en la segunda selección europea en clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Luego de la insistencia del cuadro galo por abrir el marcador, Mbappé apareció a los 45′ para burlar la línea defensiva de la escuadra azul y amarilla y sentenciar el 1-0 antes del descanso.

Al regreso del entretiempo, Bradley Barcola volvió a marcar para Francia, esta vez a los 53′, para colocar el 2-0 del conjunto galo y ampliar la ventaja gracias a la asistencia de Michael Olise.

Sobre los 74′, nuevamente Mbappé apareció para firmar su doblete tras una magistral asistencia de Michael Olise y poner el 3-0 definitivo, con el que Francia selló su clasificación a los octavos de final.

Francia dominó el encuentro con el 64% de la posesión del balón, frente al 36% de Suecia. Además, registró tres fueras de juego y realizó 25 disparos, de los cuales 12 fueron a puerta. Por su parte, Suecia remató en seis ocasiones y solo dos de esos intentos exigieron a Mike Maignan.

En la fase de grupos, Francia se enfrentó a Noruega, Senegal e Irak, tres selecciones a las que venció para avanzar a los dieciseisavos de final como líder del grupo I y convertirse en la segunda selección con paso perfecto, detrás de México.

En la siguiente ronda, el conjunto galo se enfrentará a Paraguay, luego de que el cuadro guaraní eliminó Alemania en la tanda de penales. Los sudamericanos buscarán mantener vivo el sueño mundialista, a pesar de que Francia parte como la gran favorita al título en la Copa del Mundo 2026.

Haaland lleva a Noruega a los octavos de final del Mundial

Noruega se convirtió en la primera selección europea en alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras dejar en el camino a Costa de Marfil gracias al rescate de su estrella, Erling Haaland.

Tras 40 minutos, Noruega rompió el 0-0 para tomar la ventaja y comenzar a soñar con los octavos de final. Lo hizo por medio de Antonio Nusa, quien puso en ventaja a los vikingos con un golazo desde fuera del área, tras la asistencia de Martin Ødegaard.

A los 74′, Costa de Marfil rompió de forma momentánea la ilusión del combinado noruego al descontar por medio de Amad Diallo, quien devolvió la esperanza a los Elefantes.

Sin embargo, los vikingos confiaron en su estrella. A los 86′, Erling Haaland guió a Noruega hacia la clasificación al marcar el 2-1 definitivo, luego de una asistencia de Patrick Berg que el delantero mandó al fondo de la red para sellar la victoria.

Es de recordar que el conjunto noruego fue segundo del grupo I, por detrás de Francia.

Esta es la tercera ocasión en la que clasifica a los octavos de final de un Mundial, luego de las ediciones de 1938 y 1998, ambas disputadas en Francia. En esta ocasión se enfrentará a un rival ya conocido, Brasil, con quien se ha enfrentado en cuatro ocasiones y al que ha vencido en todas.

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