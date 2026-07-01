Venezuela y PNUD coordinan evaluación de daños y recuperación tras sismos

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CARACAS/Xinhua

El Gobierno de Venezuela y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordinaron este martes las acciones para la recuperación de las zonas afectadas por los recientes terremotos, con el apoyo de herramientas de análisis satelital e inteligencia artificial para evaluar los daños y planificar la remoción de escombros.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó a través de Instagram que sostuvo una reunión con el representante residente del PNUD en el país, Luis Francisco Thais, durante la cual el organismo presentó un estudio para realizar una «evaluación preliminar de daños económicos y un análisis satelital del volumen y ubicación de escombros».

Ramírez señaló que se trata de «una herramienta científica crucial para optimizar el despliegue de nuestra maquinaria pesada».

Comentó que se evalúa el informe para «articular esfuerzos inmediatos, uniendo la gestión pública con el soporte técnico internacional para garantizar una respuesta eficiente en el territorio tras el doblete sísmico».

«Esta metodología combina imágenes satelitales, análisis de daños en edificaciones mediante inteligencia artificial, información sobre la ubicación y altura de las estructuras, así como conocimientos de ingeniería y datos locales, para estimar el volumen y la distribución de los escombros generados por el desastre», señaló un comunicado del ministerio.

Agregó que en apoyo a las prioridades de la nación suramericana, el PNUD acompañará con capacidades técnicas la evaluación de daños, gestión y remoción segura de escombros y recuperación temprana.

Recientemente, el PNUD estimó que las pérdidas económicas en el país rondan los 6.700 millones de dólares.

En este sentido, también proyectó que los sismos del 24 de junio generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas de La Guaira.

El número de víctimas mortales por los terremotos subióa 1943 y más de diez mil heridos.

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