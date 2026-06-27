Francia avanza con paso perfecto y Cabo Verde hace historia rumbo a los 16vos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia, una de las principales candidatas al título de la Copa Mundial de la FIFA cerró la fase de grupos con paso perfecto tras golear 4-1 a Noruega. En el otro encuentro del grupo I, Senegal no perdonó a Irak y lo goleó 5-0 en el cierre de las acciones.

La estrella parisina Ousmane Dembélé apareció apenas a los 7′, tras una asistencia de Kylian Mbappé, para abrir el marcador y poner el 1-0 sobre los vikingos rojos.

Trece minutos después, al 20′, el campeón de la Champions League con el PSG amplió la ventaja con un golazo de pierna cambiada desde fuera del área para el 2-0 de los dirigidos por Didier Deschamps.

La ventaja francesa se vio reducida apenas un minuto después, cuando Noruega armó un rápido contragolpe que terminó en el gol de Thelonious Aasgaard al 21′, para descontar en el marcador.

Sin embargo, la reacción nórdica fue insuficiente, porque Dembélé volvió a aparecer al 32′ para firmar su doblete y Désiré Doué sentenció la goleada al 90’+4 para el 4-1 final.

Senegal cierra la fase de grupos con goleada a Iraq

Senegal no perdonó a Irak y avanzó de la fase de grupos con una goleada de 5-0, en busca de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros.

La cuenta la abrió Habib Diarra al 4′. El marcador se mantuvo hasta la segunda mitad, cuando Ismaïla Sarr amplió la ventaja al 56′. Apenas tres minutos después, Pape Gueye marcó el tercero y volvió a aparecer al 71′ para firmar su doblete, mientras que Iliman Ndiaye cerró la goleada al 82′.

Francia se convirtió en la segunda selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en avanzar a los dieciseisavos de final con paso perfecto, después de México, al sumar nueve de nueve puntos posibles tras vencer a Senegal, Irak y Noruega.

Noruega clasificó como segunda del Grupo I con seis puntos, mientras que Senegal deberá esperar los resultados del resto de grupos para conocer si avanza como uno de los mejores terceros. Irak, por su parte, quedó eliminada sin sumar unidades.

La Roja impone su jerarquía y cierra como líder del grupo H

España cerró como líder del Grupo H con una victoria por la mínima ante Uruguay, gracias al solitario gol de Álex Baena que le dio su segunda victoria a la Roja. Mientras tanto, Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, resistió ante Arabia Saudita para conquistar el segundo lugar del grupo.

Previo al descanso, España rompió el empate en un partido que parecía destinado al 0-0. Álex Baena recibió un balón dentro del área de Marcos Llorente y el centrocampista no dudó en sacar un potente disparo para sellar el único tanto del encuentro, tras un error gigantesco del guardameta Fernando Muslera, quien dejó escapar el balón.

Por otra parte, la sorpresa del Mundial, Cabo Verde, avanzó a 16avos y eliminó toda duda de su actuación hasta hoy en la cita mundialista, un equipo que alcanzó la siguiente ronda con tres resultados parejos, primero con el 0-0 ante España cuando dio el primer campanazo en el campeonato, luego selló un 2-2 con Uruguay en un partido histórico y finalizó la fase de grupos 0-0 ante Arabia Saudita.

Tras el cierre de las acciones del Grupo H, España finalizó como líder con siete unidades, gracias a dos victorias y un empate. Cabo Verde terminó en la segunda posición con tres puntos, mientras que Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados con dos unidades cada uno.

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