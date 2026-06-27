Más de una decena de países envían ayuda técnica y humanitaria a Venezuela

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CARACAS/Xinhua

La ayuda técnica y humanitaria de más de una decena de países ha empezado a llegar a Venezuela para ayudar en la asistencia a las víctimas y cooperar con los esfuerzos iniciales de recuperación, tras los devastadores terremotos del pasado miércoles.

Equipos de rescatistas y material especializado han arribado desde ayer al país sudamericano desde naciones como República Dominicana, El Salvador, Colombia, México, Chile, Ecuador, España, Alemania, Suiza, Qatar y del sistema de Naciones Unidas.

En el caso de España, el equipo está integrada por 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, dos ingenieros del Ejército y ocho unidades caninas especializadas en rescates, que estarán desplegados en el estado La Guaira (centro-norte), el más afectado por los sismos y donde decenas de edificios colapsaron.

A territorio venezolano arribó también una delegación de 300 especialistas en rescate y salvamento de El Salvador, nación centroamericana que además envió 50 toneladas de ayuda humanitaria y maquinaria.

Rescatistas de República Dominicana y Ecuador también se encuentran en Venezuela para ayudar en tareas de rescate, salvamento y protección civil, y se suman a los 63 llegados desde Colombia con perros de búsqueda y 12 toneladas de equipos especializados.

Los famosos «Topos» mexicanos arribaron en dos vuelos diferentes con cargamentos de 4,4 toneladas de herramientas materiales y equipos, así como 2,7 toneladas de insumos médicos.

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció hoy la llegada de 80 expertos y 12 caninos especializados en búsqueda y rescate y las autoridades de Qatar adelantaron la puesta en marcha de un «puente aéreo» de ayuda humanitaria, consistente en «tiendas de campaña familiares, hospitales de campaña y materiales para refugios destinados a apoyar a las familias afectadas».

Según el gobierno qatarí el propósito de su asistencia humanitaria, es el de «proporcionar alojamiento de emergencia y contribuir a cubrir las necesidades humanitarias urgentes».

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el arribo de un hospital de campaña, cien purificadores de agua con panel solar, medicamentos y material médico para cirugías.

La ayuda humanitaria brasileña, que también estará integrada por personal especializado, llegará a Venezuela en dos vuelos entre hoy viernes y mañana sábado.

En las próximas horas también está previsto el arribo a Venezuela de ayuda por parte de Francia y Portugal.

Desde Francia se estará desplegando un destacamento de la Brigada Militar de Seguridad Civil, especializados en rescates en entornos colapsados y en el caso portugués viajará una delegación de 60 bomberos rescatistas.

También en la tarde de este viernes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que se envió un primer vuelo con 18 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela y que se prepara el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate.

«Gracias a la solidaridad del pueblo panameño, se están recolectando donaciones y ya se concretó un primer vuelo con 18 toneladas de ayuda», expresó el mandatario en redes sociales.

Por su parte, el presidente de Perú, José Balcázar, se sumó al envío de equipo de rescatistas y ayuda humanitaria a territorio venezolano.

«Frente a esta tragedia, he dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú», indicó Balcázar en un comunicado difundido por el Despacho de la Presidencia.

Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Argentina puso en marcha este viernes una operación de asistencia humanitaria destinada a apoyar al pueblo venezolano.

«La operación contempla un primer traslado de personal militar entre los que se encuentran una brigada de militares especializados en búsqueda y rescate en catástrofes (que incluye binomios perro-guía) de la Armada Argentina; un equipo conjunto de sanidad militar para realizar clasificación y primera atención de heridos (Triage) en la zona afectada; y cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias», dijo el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.

Además, se comprometió el envío de estaciones livianas de potabilización de agua, junto con sus respectivos equipos de operadores.

Los dos sismos del miércoles último causaron al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, además dañaron de forma severa la infraestructura de la costa central venezolana, según el más reciente reporte oficial.

Gobierno venezolano agradece homenaje durante Mundial de Fútbol

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes el tributo a las víctimas mortales de los terremotos del pasado miércoles, realizado durante el encuentro entre Noruega y Francia, celebrado en Estados Unidos, como parte del Mundial de Fútbol 2026.

«Emotivo minuto de silencio antes del encuentro de fútbol entre Noruega y Francia, en sentido homenaje a las víctimas de la tragedia que nos enluta en toda Venezuela. Este gesto de solidaridad acompaña el dolor de nuestro pueblo», declaró Rodríguez en su canal de la red social Telegram.

El 24 de junio, Venezuela sufrió el impacto de dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que dejaron al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos, además de daños a la infraestructura de la costa central venezolana, según el más reciente reporte oficial.

Caracas (centro), Miranda (centro), La Guaira (centro), Aragua (centro), Falcón (noroccidente) y Carabobo (occidente) son los estados más afectados por el desastre natural.

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