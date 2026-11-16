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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La fórmula presidencial, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), compuesta por el doctor Rafael Aguirre y Madai Santos; abrieron la campaña electoral en Morazán con sus primeras propuestas.

La candidata a la vicepresidencia, Madai Santos señaló que todas las políticas y leyes a partir de 2027, llevan al centro “a la familia”.

Sobre las propuestas, enfatizó que una sería implementar en Morazán la conectividad de la red vial; “tener una red de carreteras, no solamente para transitar; sino también integrar las comunidades y dinamizar la economía”.

Santos sostuvo que en caso de llegar al Gobierno, se asumirá un compromiso con las mujeres salvadoreñas y la entrega de escrituras por medio de accesos sostenido a un mercado de tierras. Señaló que trabajarán por el acceso a líneas de créditos para mujeres, especialmente a madres solteras.

Mientras que Rafael Aguirre, candidato a la presidencia, señaló que Casa Presidencial “tiene que tener puertas abiertas 24 horas; esa es la promesa”. Aguirre enlistó que la gente en los territorios quiere obras, salud, educación y oportunidades.

Aguirre prometió que lanzaría un programa denominado “El Salvador Produce”, el cual “es un cambio revolucionario radical que vamos a lanzar con la juventud y su tecnificación en el campo agrícola, queremos que los jóvenes conozcan el campo”.

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