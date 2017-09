FMLN no votará por reforma que afecte a los pensionados: Norma Guevara

@OscarCoLatino

Norma Guevara, coordinadora del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) comentó, sobre el proceso de aprobación de la reforma de pensiones, que la posibilidad de un acuerdo que favorezca a los trabajadores “se ve lejos”.

La legisladora agregó que está cerca la posibilidad de “que se apruebe la propuesta de ASAFONDOS con el voto de los partidos de derecha”. Guevara dijo que el FMLN hizo el máximo esfuerzo para que en la reforme se respete el total de la cotización de cada trabajador al momento de calcular su pensión, pero que no se logró convencer a los diputados del resto de partidos políticos. “El compromiso con los trabajadores es luchar porque se respeten sus aportes, de no lograrlo nosotros no tenemos condiciones para votar, igual que se hizo en 1996 está reforma sería un paso más dentro de la privatización del sistema, sería votado por la mayoría que tiene el derecho de tomar una decisión, pero no tiene el derecho de afectar al trabajador”, dijo Guevara.

La diputada explicó que en la propuesta apoyada por al derecha, se establece un aporte del 5 % de su salario, el cual será destinado a un fondo “que no le va a proporcionar ningún retorno a la hora de jubilarse”, es decir, esos fondos no tendrán rentabilidad.

La legisladora aseguró que con la propuesta respaldada por la derecha mantiene el endeudamiento y la carga fiscal del Estado para el pago de pensiones, por lo que “el deterioro de las pensiones futuras es algo que está implícito dentro de la propuesta de los cuatro partidos”.

“Con la idea de afectar al gobierno, se va a castigar a los trabajadores, de todos los colores, hayan votado por quién hayan votado. Lo fundamental de nuestra exigencia es que se estime el retorno de la cotización completa del trabajador a la hora de calcular su pensión no lo hemos logrado, eso nos indica que como FMLN difícilmente votaríamos por una propuesta que no respete el total del ahorro”, declaró la diputada efemelenista.

Guevara comentó que en el proceso de discusión, el gobierno modificó su propuesta, quitando de la misma la creación de un sistema mixto, permitiendo la continuidad del privado, con algunas reformas de fondo para beneficio de los trabajadores.

“La propuesta del Gobierno hizo un movimiento de dejar el sistema mixto para mantener el sistema privado, pero con la posibilidad de respetar el ahorro de los trabajadores y asegurar las condiciones para que exista siempre dinero para pagar las pensiones”, enfatizó la diputada del FMLN.

En cuanto a la petición del gobierno de aprobar la emisión de $260 millones en bonos, Guevara explicó que esto se debe a resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional. “El año pasado impidió que se pagaran las obligaciones previsionales conforme a un decreto, se aprobó el Presupuesto con la salvedad de seguir discutiendo el financiamiento si la Sala no finalizaba su proceso, ARENA se retiró del diálogo. La sentencia de la Sala creó un déficit presupuestario del $260 millones”, explicó.

Las declaraciones de Guevara fueron retomadas del espacio de entrevistas de Noticiero Hechos, transmitido por canal 12.