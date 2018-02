FMLN celebrará en abril las primarias para presidenciales

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El secretario general del FMLN Medardo González manifestó ayer que ese partido celebrará en abril las elecciones primarias para elegir a su candidato a presidente y que en estos comicios pueden participar los aspirantes que lo consideren necesario.

“Nosotros estamos impulsando todo este proceso hacia las elecciones para la Presidencia de la República, de acuerdo a las necesidades políticas de los partidos y de acuerdo a la ley que rige. Estas elecciones serán, por cuestión de los tiempos, después de las elecciones del 4 de marzo, a más tardar el mes de abril”, afirmó González.

Todavía falta que la comisión electoral especial, que dirige el proceso eleccionario interno, convoque e inscriba a los candidatos a la presidencia, explicó el también diputado del partido de Gobierno.

Sin embargo, recalcó que el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez constituye para la dirigencia del partido la mejor carta efemelenista para competir por la Presidencia de la República.

“Eso yo lo he explicado y lo vuelvo a explicar acá, nosotros como dirección del partido no estamos inhibidos, la ley no nos prohíbe mostrar simpatías. Hemos desarrollado todo un proceso político, tanto consultivo con la gente del partido como con la ciudadanía.

Hemos preguntado y hemos llegado a la conclusión que el mejor candidato, el mejor caballo para vencer a ARENA en las próximas elecciones para la Presidencia de la República se llama Gerson Martínez”, manifestó González en entrevista con canal 12.

El principal dirigente efemelenista dijo que el partido ha cerrado filas y las 14 directivas departamentales, secretarías nacionales, secretarías municipales, la dirección del partido, están apoyando para que Martínez sea ratificado en las elecciones primarias.

El vicepresidente de la República Óscar Ortiz ha expresado su intención de competir por la candidatura.

González dijo que no se le puede negar a Ortiz su participación electoral en busca de la candidatura presidencial y que también la ley garantiza su participación, pero que la ley tampoco prohíbe a las estructuras partidarias demostrar públicamente sus respaldos a alguno de los aspirantes.

Por otro lado, González cuestionó los ataques del alcalde de San Salvador Nayib Bukele en contra de candidatos de su partido y lo acusó de estar aliado con el partido ARENA.

Bukele, quien no compite por ningún cargo de elección popular para las elecciones del 4 de marzo y carece de partido político, programó un mitin el fin de semana en la ciudad de San Miguel, la cual coincidía con la apertura de campaña del alcalde Miguel Pereira.

“Lo que va quedando claro es que su campaña es contra nuestro partido y no contra quien debe de ser, es decir, contra los dueños de este país, contra ARENA. Él está aliado con ARENA en contra de nosotros”, manifestó González.

Con respecto a la candidatura a la vicepresidencia, González señaló que el partido siempre ha luchado por la igualdad de género, por lo que se está pensando en que la fórmula tiene que estar integrada por un hombre y una mujer.