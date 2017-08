“Fiscal está siguiendo una agenda nacional o foránea”: Munguía Payés

@JoakinSalazar

“El Fiscal no me va a intimidar a mi, a los oficiales, soldados de la Fuerza Armada, con los cuales se ensaña cada vez que hay un juicio, quiere intimidar a los jueces también”, fue la contundente reacción del Ministro de Defensa, David Munguía Payés, ante las arremetidas que hiciera el Fiscal General Douglas Meléndez, acusándolo por su participación en el proceso judicial contra la tregua o pacificación entre las pandillas.

El Ministro de Defensa afirmó “estoy sorprendido, que a un criminal que confesó que era capaz de mentir con tal de recibir beneficio, le estén dando credibilidad y ese criteriado no lo ha tenido la policía, sino que la fiscalía directamente, por lo que da la impresión de que se está haciendo una plana”.

Y es que en la audiencia de vista pública en contra de 17 imputados, ex funcionarios de Gobierno, son procesados por supuestamente otorgar beneficios a pandilleros. La Fiscalía presentó a “Nalo”, un pandillero que dijo una serie de declaraciones en las que vincula a los principales partidos políticos, como también afirma una serie de situación que a juicio del Ministro de Defensa son falsa, y que posiblemente podrían ser preparadas por la Fiscalía. “Nalo” también admitió que ha mentido en varias oportunidades para obtener beneficios.

“Me sorprendieron esas frenéticas declaraciones del señor Fiscal, son afirmaciones atrevidas, malintencionadas e intimidatorias, compara al ministro de Defensa Nacional, que ha sido llamado ante un tribunal como testigo, y compara mi función porque yo fui Ministro de Justicia en la época que se desarrolla este proceso de la tregua, llevando un testigo criminal, descuartizador como principal testigo de la Fiscalía que cuando fue interrogado en este proceso, ¿qué fue lo que respondió?, dijo que él era capaz de mentir”, agregó Munguía Payés.

Asimismo, Munguía Payes descalificó las declaraciones de “Nalo”, con respecto a que los partidos políticos hayan entregado $350 mil dólares, lo cual afirma que inteligencia no tiene ningún registro de esto. “Estas declaraciones no tenían nada que ver con este proceso y ese testigo lo preparó la Fiscalía para que fuera a dar esas declaraciones, quiero aclarar que inteligencia de la Fuerza Armada no tiene ninguna información que implique a los partidos políticos de haber entregado dinero a los miembros de pandillas, hubieron reuniones, sí, eso lo sabemos y lo tenemos registrado cuándo, cómo y dónde. Pero de que entregaron dinero no. Es decir, que prepararon a este testigo”, denunció el Ministro.

El Ministro de Defensa aclaró que no es cierto que haya recibido fondos y que estos hayan desaparecido, que no exista un registro sobre ellos, puesto que muchos de estos fondos si fueron recibidos en concepto de pago por inteligencia.

“Le voy a poner un ejemplo, en realidad yo recibí aproximadamente $25 mil dólares en concepto de pago por inteligencia, dos mil dólares mensuales para pagar fuentes, al final del período, después de 15 meses esto suma aproximadamente la cantidad entre 23 y $25 mil. Aquí hay malicia es como que si le dijeron el General Munguía Cuánto gana y qué le dijeron 30 mil, yo no gano eso, yo gano $2,800 mensuales pero si lo sumas van a ser $30000 al año”, dijo.

A juicio del Ministro de Defensa, el Fiscal General Douglas Meléndez trata de desacreditar el trabajo que realiza, por lo que cuestionó si este responde a intereses particulares.