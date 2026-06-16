FGR inicia este martes entrega de fondos a los afectados por Credicash

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que los afectados en caso de CrediCash, serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.

Es de recordar que, en marzo, la FGR informó sobre la detención e investigación contra Gerson Orellana Ayala, representante legal de la empresa “CrediCash”, la cual operaba en Chalatenango. Orellana, quien también es empresario de autobuses, es señalado de captación ilegal de fondos del público, defraudación a la economía pública y lavado de activos.

Después de casi cuatro meses de silencio, fue hasta ayer que la Fiscalía trató el tema ante la prensa. “Cuando iniciamos esta investigación, asumimos un compromiso con miles de salvadoreños que confiaron sus ahorros a una estructura que operó mediante engaños y falsas promesas de rentabilidad. Ese compromiso fue investigar los hechos, identificar a los responsables, recuperar la mayor cantidad de activos posibles y trabajar para que las víctimas pudieran recuperar parte de su patrimonio”, dijo el fiscal en conferencia de prensa.

El fiscal explicó que CrediCash “utilizaba un esquema de captación ilegal de dinero”, en la que no cumplieron con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresas. “Ofrecían rendimientos extraordinarios que no tenían respaldo en actividades económicas reales y sostenibles”, dijo el fiscal Delgado.

Delgado enfatizó que el sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. “Esta dinámica permitió que miles de personas fueron engañadas», dijo.

Como entidad fiscal, informaron que han logrado inmovilizar en cuentas bancarias y en dinero efectivo $38,574,722.69. Este dinero es resguardado por el Ministerio de Hacienda bajo serías medidas de seguridad, aseguró el funcionario.

“Se localizaron bienes, dinero y otros activos relacionados con los responsables y liderados por Gerson Adriel Orellana Ayala”, añadió.

Según dijo la FGR, se han atendido a 8,654 personas que han presentado su denuncia. Se auditan aproximadamente 18 mil contratos con esta entidad financiera. Paralelamente, se desarrolló un proceso de identificación y documentación individual de las víctimas, que acreditó el depósito, el origen de los fondos y se determinó la cantidad a devolver.

A partir de este martes 16 de junio, se comenzará a entregar fondos a los afectados del caso CrediCash en Chalatenango. Los que recibirán el dinero son quienes ya interpusieron la denuncia, y cumplen con los requisitos, informó el fiscal Delgado. La primera fase de entrega comprende a quienes invirtieron desde un dólar hasta $5,000. Según se informó en esta fase se comprenden 212 personas. La FGR completará esta fase en 10 días hábiles.

En Chalatenango, muchos ciudadanos han mostrado su apoyo a Gerson Orellana. Incluso, se han desarrollado marchas exigiendo la liberación del detenido, ya que, al parecer, es “querido” por el pueblo chalateco. Los manifestantes recuerdan que, según ellos, “Don Gerson sí los apoyaba con préstamos, empleo y ayuda a la comunidad cuando más lo necesitaban”.

Para algunos chalatecos ven en la captura una injusticia y piden que las autoridades locales defiendan a quien consideran “un benefactor”.

Gerson Orellana, según el fiscal, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública, previsto y sancionado en el artículo 240-A del Código Penal, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ambos delitos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de cada una de las personas que le confiaron sus ahorros a esta persona,

“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados”, comentó Delgado en la conferencia de prensa. En el proceso, la FGR no ha informado sobre reuniones o pláticas con los afectados.

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