Federación Francesa pide a los árbitros no parar partidos por homofobia

París/Francia/AFP

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, afirmó este martes en una entrevista radiofónica que ha pedido a los árbitros no parar los partidos por cánticos o banderas homófobas en las gradas.

«Parar los partidos no me interesa. Es un error. Pararía un partido por gritos racistas, pararía un partido por una pelea, por incidentes si hay un peligro en las gradas, pero no es lo mismo», señaló, agregando que espera que los servicios de seguridad de los clubes «reaccionen».

«Deben controlar a las personas que entran en el terreno de juego, hay servicios que están ahí para hacer que esas banderas desaparezcan rápidamente», añadió.

«Pero parar los partidos es otra cosa, el juego es algo más complicado. Vamos a ocuparnos de quitar las banderas, pero parar los partidos no», continuó.

Noël Le Graët había defendido la misma postura en una entrevista el viernes con el diario Ouest-France. Señaló sin nombrarlos a los responsables políticos que han pedido parar los partidos (Marlène Schiappa, secretaria de Estado de Igualdad y Roxana Maracineanu, ministra de Deportes).

«La homofobia es un problema nacional, no acepto que únicamente el fútbol esté afectado por la homofobia porque es completamente falso. Es un problema nacional», añadió en France Info.

Le Graët añadió además que el racismo en las canchas con la homofobia en las tribunas «no son lo mismo».

La ministra de Deportes calificó de «error» este punto de vista del dirigente deportivo. «La posición que ha tomado Noël Le Graët diferenciando homofobia y racismo es errónea», declaró Maracineanu tras el consejo de ministros.

Maracineanu defendió su derecho a defender «como ministra, a todos los ciudadanos», después de que Le Graët criticara hace unas semanas a la excampeona de natación.

«Hay temas políticos más importantes (…) Ella no tiene la costumbre de venir a los estadios y es verdad que en las piscinas no se escucha lo que se grita», declaró Le Graët.

Desde el comienzo de la temporada, varios partidos han sido interrumpidos brevemente en primera y segunda división para terminar con los cánticos homófobos lanzados desde las gradas o quitar banderas, una postura gubernamental defendida por las asociaciones de lucha contra la homofobia.