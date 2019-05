FARC pide justicia al Gobierno colombiano en primer debate

Telesur

El partido político de las Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) solicitó al Gobierno de Iván Duque y a las instituciones judiciales colombianas establecer los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos ocurridos en Colombia.

Durante el primer debate de control político promovido por el partido de la FARC, el senador Carlos Antonio Lozada indicó que «el sistema no puede quedarse en capturar sicarios, en capturar a quienes disparan el arma, es necesario que lleguemos a los autores intelectuales, a los financiadores, a quienes se han beneficiado de la existencia del fenómeno a lo largo de los años».

Lozada subrayó que desde la firma del Acuerdo de Paz al menos 133 líderes de la FARC han sido asesinados. “Es necesario desaparecer la estigmatización como forma de persecución (…) se está haciendo común que quienes firmamos la Paz se nos estigmatice y calumnie», dijo.

Además, agregó que «se ha incentivado el odio por la ideología política y eso es una violación del Derecho Internacional Humanitario. Por eso, nos llama la atención que desde el Gobierno nacional no se diga nada al respecto. Si el Estado y el Gobierno no pueden garantizar la vida, entonces no pueden llamarse una nación legítima».

Por otra parte, Lozada cuestionó la ineficiencia del Gobierno colombiano por llevar a cabo los programas políticos de protección que se derivan del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Hemos preguntado sobre el presupuesto y el Gobierno no ha asignado un rubro específico ni una planta de personal específica para varios de los 27 programas estipulados en el Acuerdo, como el Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros”, comentó el senador.