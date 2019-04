Fantasía de filósofos y teólogos: Charles Moeller

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

“Canta, diosa, la cólera funesta del Pelida Aquiles, que causó innumerables dolores a los aqueos y arrojó al Hades muchas almas famosas de héroes, a los que convirtió en presas para los perros y todas las aves, mientras la voluntad de Zeus se iba cumpliendo; desde que por primera vez, tras discutir, se distanciaron el atrida rey de hombres y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses los impulsó a luchar en discordia? El hijo de Leto y Zeus. Pues irritado con el rey, levantó una maligna enfermedad sobre el ejército y la tropa perecía, porque el Atrida había deshonrado al sacerdote Crises. (Homero. Ilíada, 1-11) así comienza la Ilíada y sus conceptos: “almas, Hades (infierno, sheol), héroes, Zeus” aún vigentes en la cultura occidental. Así el filólogo Charles Moeller al analizar el texto griego concluye: “el dualismo griego es una fantasía de filósofos y de teólogo”.

La Ilíada escrita entre el siglo VIII a.C. y VI a.C. pero la guerra de Troya según Erastótenes fechó la guerra de Troya entre el 1194 a. C. y el 1184 a. C., la Marmor Parium entre el 1219 y el 1209 a. C., y Heródoto en el 1250 a. C. (Wikipedia). La Ilíada fue un evento concreto, posee el discurso de los poetas, pero también se convierte en oficio religioso, discurso del Estado, tradición de unidad, etc. mientras ello acontece también la filosofía interviene por los elementos antes enunciados.

Es sintomático que ese Hades es similar al infierno cristiano, un sitio sombrío y tenebroso que Dante ha descrito con muchos detalles, oh gran poeta. Repetimos la historia en el Siglo XXI cuando muchos generales afirman enviar a sus enemigos al infierno, mientras otros más generosos afirman: “nos veremos en el Sheol”… éste sitio es otro dogma y gemelo de los anteriores, -ignoro si son miembros de la misma cadena de resort con muchas estrellas, como está de moda- también es mencionado en el Salmo 88, (4; 11-13). Es un tema adictivo, recordemos que en artículos anteriores referimos: el libro: Platón: Obras selecta, Edimat. 2012?, Fedón o la inmortalidad del alma, escrita por Platón (427 a.C y Atenas 347 a.C) éste documento supera los diálogos, plantea complejos problemas como: Psicología, Moral y Metafísica, con tres objetivos: narración, discusión y mito específicamente la pág 544 con la concepción socrática de la vida, muerte y paraíso, muy diferente a la concepción de F. Nietzsche. También implica el platonismo negativo en el siglo XXI; en todo caso: ¿repetimos historias de otras humanidades?.

