Existe crisis en Nuevas Ideas por querer repartirse el poder

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El abogado Darío Cardona sostuvo que la filtración de información por parte de Alejandro Muyshondt es un síntoma de la ruptura interna que existe en Nuevas Ideas. La crisis en el partido se debe a que la unión entre diferentes actores políticos no obedece a un tema ideológico, sino a la conveniencia electoral y sufre un serio daño al momento de repartirse el poder, dijo el analista en el programa de Julio Villagrán, en TVX.

“La destrucción de Nuevas Ideas es un fenómeno predecible, llegan al poder y hay una implosión dentro del partido. En el caso de Erick García el tema no es, si se falsificó un documento público o no, lo importante no es el documento, más bien qué hay detrás de dicho documento”, cuestionó. A criterio de Cardona, este momento de crisis debería ser aprovechado por la oposición, sin embargo, no han podido ponerse de acuerdo en aspectos tan críticos, debido a la arrogancia intelectual y los egos existentes dentro de los liderazgos, como resultado hay tres diferentes fórmulas presidenciales, en vez de estar unidos con un régimen autocrático y una dictadura en gestación.

“Cómo es posible que en el momento donde la oposición debería estar más unida en las elecciones, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en una reunión, porque cada uno está peleando por la cuota de diputados, alcaldes, o de dónde van a venir los candidatos; es vergonzoso y lo único que estamos haciendo, es dándole armas al régimen para que se burle de nosotros”, sostuvo.

Según el abogado, la oposición en vez de hacer un examen de lo que está sucediendo en el oficialismo, debe autoexaminarse porque no puede pretender ganar la credibilidad de la gente si no está dispuesta a ser autocrítica, y aceptar los errores cometidos en el pasado y los que está cometiendo en el presente.

El abogado señaló que ser el país menos productivo de Centroamérica durante 2022, l a gente no lo relaciona con el presidente Nayib Bukele, piensan que es problema de gobiernos anteriores, sin embargo, en los últimos tres años la extrema pobreza afectó a 200 mil personas.

Nayib Bukele es el presidente más popular de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica, los datos y estadísticas no se pueden negar, pero también es cierto que El Salvador es el país de Centroamérica que menos creció en 2022, las importaciones siempre han sido mayores que las exportaciones y esa brecha no ha reducido.

“Qué vergonzoso sería que el presidente más popular de Centroamérica que tenga cientos de personas protestando, su imagen debe ser perfecta; Bukele tiene el mismo comportamiento de Donald Trump, el comportamiento del meme, la capacidad de viralización de la información aunque no necesariamente sea cierta”, enfatizó.