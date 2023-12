Ex combatientes denuncian negacionismo gubernamental sobre Acuerdos de Paz

Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

En una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ex combatientes de guerra civil salvadoreña denuncian el negacionismo histórico de la narrativa gubernamental sobre los Acuerdos de Paz.

“Este gobierno ha desconocido los Acuerdos de Paz y manifiesta que son una farsa y no quiere reconocer el éxito que han tenido en El Salvador y el mundo entero simple y sencillamente por no querer afrontar los compromisos de reinserción de los ex combatientes (de la guerrilla) y veteranos de la Fuerza Armada”, dice la nota, fechada el 3 de octubre y recibida el día 9 del mismo mes en la sede de las Naciones Unidas en el país.

La misiva, a la que Diario Co Latino tuvo acceso, está suscrita por la “Asociación Coordinadora Nacional de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños del Histórico FMLN” (CONAVERS).

Los ex combatientes denuncian el incumplimiento estatal de compromisos referidos al acceso a la tierra y otros beneficios para ellos establecidos en los Acuerdos de Paz; y piden la intervención de la ONU.

Denuncian violación de Ley de Reconciliación Nacional

Ésta no es la única denuncia ante la ONU relacionada con los Acuerdos de Paz. Hace tres semanas Santa Marta y ADES señalaron que la detención de sus líderes comunitarios constituye una violación a la Ley de Reconciliación Nacional.

Esta ley fue aprobada el 23 de enero de 1992 y fue puesta en vigencia nuevamente en julio de 2016 por la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Naciones Unidas ha reconocido la importancia de esta normativa para viabilizar la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Alertamos al Secretario General de las Naciones Unidas que el proceso judicial contra los defensores ambientales contraría el espíritu de los Acuerdos de Paz en cuya negociación, firma e implementación la ONU tuvo un rol fundamental”, expresa un comunicado publicado el 11 de noviembre, en el marco del cumplimiento de diez meses de las capturas.

Los miembros de Santa Marta y ADES están en arresto domiciliar desde el pasado 5 de septiembre, luego de pasar casi ocho meses encarcelados en las condiciones del régimen de excepción. La Fiscalía los acusa de un supuesto asesinato cometido en 1989, durante la guerra civil salvadoreña.

La defensa legal señala que la acusación fiscal carece de pruebas reales, porque se basa en el testimonio de un testigo de referencia. También sostiene que el proceso penal viola la Ley de Reconciliación Nacional, normativa que decretó una amnistía específica para miembros de las organizaciones que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La Ley de Reconciliación Nacional facilitó la desmovilización de la ex guerrilla y permitió que los ex combatientes entregaran las armas a cambio de garantías jurídicas que les permitieran incorporarse plenamente a la vida civil y a tareas de reconstrucción nacional. Entre éstos beneficios está la exención de la responsabilidad penal por delitos comunes.