El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf y su comitiva llegan a Paquistan.
EUU accede a liberar activos bloqueados de Irán y a tregua en Líbano:
Redacción Nacionales
11 abril, 2026
Mundo, Portada
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TEHERÁN/Xinhua
La televisión estatal iraní IRIB informó hoy sábado que Estados Unidos accedió a la liberación de los activos bloqueados de Irán y a un cese al fuego en Líbano, en el marco de las actuales conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán.
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