Página de inicio » Mundo » EUU accede a liberar activos bloqueados de Irán y a tregua en Líbano:
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf y su comitiva llegan a Paquistan.

EUU accede a liberar activos bloqueados de Irán y a tregua en Líbano:

Redacción Nacionales 11 abril, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en EUU accede a liberar activos bloqueados de Irán y a tregua en Líbano: 252 Vistas

Compartir
        

TEHERÁN/Xinhua

La televisión estatal iraní IRIB informó hoy sábado que Estados Unidos accedió a la liberación de los activos bloqueados de Irán y a un cese al fuego en Líbano, en el marco de las actuales conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán.

Ver también

Firmas de iglesia católica para derogar Ley Minera “están allí”, “no se ha tocado el tema”: Ernesto Castro

Compartir        Samuel Amaya @SamuelAmaya El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que las firmas …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.