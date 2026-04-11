EUU accede a liberar activos bloqueados de Irán y a tregua en Líbano:

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TEHERÁN/Xinhua

La televisión estatal iraní IRIB informó hoy sábado que Estados Unidos accedió a la liberación de los activos bloqueados de Irán y a un cese al fuego en Líbano, en el marco de las actuales conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, Pakistán.

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