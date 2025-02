Eugenio Chicas, el líder opositor que le ganó a Bukele un caso por difamación, es arrestado

Samuel Amaya

El exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y líder opositor, Eugenio Chicas, fue arrestado este jueves bajo la acusación de “enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Administración Pública”, según informó la Fiscalía General de la República. Chicas ha sido fuerte crítico de la administración Bukele y en el pasado, le ganó un juicio a Bukele por difamación. En las redes sociales no se ha dudo en señala que se trata de caso de “venganza” y “persecución política”.

Eugenio Chicas, exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), histórico dirigente y revolucionario, fue capturado luego de dejar a su hijo en el colegio, pero no se especificó la ubicación. La esposa reveló el último mensaje que le dejó en su mensajería. “Me capturaron”.

Minutos después, la FGR, en redes sociales, informó lo siguiente: “Este día, se ha ejecutado la captura de Eugenio Chicas Martínez, por el delito de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública. Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”.

El ministerio público fiscal sostuvo que, en noviembre de 2024, Chicas fue condenado en un proceso civil, a reintegrar más de $200 mil dólares al Estado. Chicas fue demandado en su calidad de ex magistrado presidente del tribunal supremo electoral entre el 2009 y el 2014, como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y en su calidad de diputado propietario del Parlamento Centroamericano, en diferentes períodos comprendidos entre el año 2011 al 2021.

Al exfuncionario se le demandó por supuestas 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, relacionados a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, y fue condenado a restituir al Estado $173,705.57 dólares.

A su cónyuge, Blanca Stefany Ayala Martínez, se le reprochaban dos inconsistencias y tendrá que devolver $11,282.00 dólares. A su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, le establecieron ocho supuestas inconsistencias en depósitos en efectivo, en cheques y adquisición de vehículos, y tendrá que restituir $16,489.50. Y su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, lo condenaron a restituirá a las arcas públicas mil dólares.

Chicas ha sido un fuerte crítico de las decisiones de Bukele en cuanto a la democracia, separación de poderes y Estado de Derecho. Eugenio Chicas logró la condena de Nayib Bukele por difamación en 2018, y para continuar como candidato presidencial pagó a Chicas 50 mil dólares, los llevó en efectivo y los entregó en el despacho del juez pertinente.

De hecho, el presidente Bukele, reaccionó a la publicación de la FGR. “Guerra contra la corrupción”, dijo, mientras le llovían una serie de críticas por la persecución política o por venganza, según analistas.

Chicas fue miembro de la dirección de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco organizaciones que conformaron el frente guerrillero FMLN durante la guerra civil. Por haber sido miembro de la dirección de la RN, Chicas se convirtió en testigo de la defensa en el caso contra los ambientalistas de Santa Marta, por lo que la captura podría estar relacionado a este caso, dado que la Fiscalía y el sistema judicial han ordenado un nuevo juicio contra los ambientalistas de Santa Marta, Cabañas.

Su esposa, Steffany Ayala reiteró en X que “Eugenio es testigo de la defensa del caso Santa Marta, y desde hace 2 años nos seguían juicio CIVIL, NO PENAL. La FGR dice que nos enriquecimos ilícitamente, FALSO. En la guerra fue detenido, torturado y sabía que volveríamos a esos abusos”, dijo. Además, responsabilizó a Nayib Bukele por si algo le sucedía.

Tanto Chicas como otros analistas consideraron el proceso judicial civil así como la condena como parte de la persecución política contra la oposición en El Salvador.

De forma contradictoria, el presidente Bukele dijo en su discurso de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas el año anterior, que su gobierno “no encarcela a su oposición”. “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos los bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas”, dijo. Sin embargo, en El Salvador, según organizaciones de sociedad civil, sí existen presos políticos encarcelados.

Eugenio Chicas también fue citado en febrero de 2022 por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó la supuesta entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores, dirigida por diputados de Nuevas Ideas, luego de entrar al poder. En esa oportunidad, Chicas dijo no tener conocimiento que se entregaran sobresueldos y asistió a la instancia legislativa con simbolismos de negación al bitcoin.

Hasta el cierre de esta nota, extraoficialmente se conoció que Chicas estaba detenido en la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil.

FMLN condena

El partido Frente Farabundo Martí, a través de un comunicado condenó “la detención arbitraria de Eugenio Chicas, quien desde el ejercicio de su ciudadanía, ha mantenido una posición pública en contra de las violaciones al Estado de Derecho y los Derechos Humanos que se están suscitando en El Salvador”.

“Queda evidente que la detención abusiva, violenta y arbitraria hecha en contra de Eugenio Chicas Martínez, justo al momento que dejaba a su hijo en su centro de estudios, a la mejor usanza de los tiempos de la dictadura militar salvadoreña, es una nueva cortina de humo promovida por el régimen de turno , en momentos en los que aumenta la opinión pública en rechazo a la ineficacia del gobierno”, agrega el FMLN.

