Esto dijo “Bolillo” Gómez tras la derrota en el debut con la Selecta

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, debutó como estratega de la selección nacional ante el Houston Dynamo, con un agridulce derrota de 2-1, la cual no le impidió decir que vio una peculiaridad del equipo que no había visto antes.

El estratega destacó, posterior al encuentro, que el equipo tuvo un primer tiempo con orden, serio y con buena actitud. “Hoy vi una intensidad que no había visto en lo que he estado en El Salvador, tal vez por los cambios o tal vez por los jugadores que no habían trabajado con los demás”, dijo.

“Hablar perdiendo para la afición es difícil (…). Hay cosas importantes, hay otras que cosas que mejorar”, puntualizó. Además, comentó que hay cosas que destacar que a la afición le pueden gustar y que en futuras ocasiones “irán mejor”.

Harold Osorio, quien vistió la 10 ante el equipo estadounidense, comentó que los partidos son para conocer al nuevo técnico y que siguen teniendo como objetivo clasificar a la Copa del Mundo. Además, el jugador del Chicago Fire, señaló que el técnico colombiano es bastante exigente, “muy bueno” para el equipo, y que deberán tomar la idea del timonel.

Por su parte, Melvin Cartagena, actualmente jugador de Isidro Metapán, compartió la idea de que el equipo tiene orden con el nuevo técnico e hizo énfasis en la confianza que han puesto en el técnico.

El jugador recalcó que el equipo seguirá luchando por conseguir el boleto mundialista, porque sueñan con ello y lo quieren hacer realidad.

En el encuentro, el equipo sorprendió a la afición al conseguir una ventaja prematura a los 4 minutos del partido, gracias a Jairo Henríquez que de un zapatazo desde fuera del área mandó el 0-1. Sin embargo, más allá de las impresiones que pudo dejar o no el debut del técnico colombiano, el equipo no pudo ser superior a los estadounidenses y terminaron cayendo 2-1 tras el gol a los 6’ y los 74’, del Dynamo.

Con esta estadística de derrota, “Bolillo” Gómez se convirtió en el primer técnico del azul y blanco que más rápido recibió un gol en su debut en esta década.

El ex técnico Hugo Pérez tardó 519 minutos en recibir un tanto en su contra, David Dóniga 110 minutos y Rubén de la Barrera 23 minutos, datos de los últimos tres técnicos que ha tenido la selección.

