Estamos «mucho más cerca» de acuerdo de paz en Ucrania tras conversaciones con Zelensky, dice Trump

28 diciembre, 2025

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy domingo que considera que «nos encontramos mucho más cerca, quizás muy cerca» de un acuerdo de paz para poner fin a la crisis en Ucrania, luego de su reunión en Florida con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Los dos presidentes conversaron con líderes europeos, incluyendo los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea, durante el trascurso de su reunión, dijo Trump a los reporteros en una conferencia de prensa con Zelensky.
Trump dijo que las partes involucradas han acordado alrededor del 95 por ciento de los términos del plan de paz, aunque todavía quedan «una o dos cuestiones muy delicadas».
Zelensky dijo que Estados Unidos, Europa y Ucrania han acordado casi el 100 por ciento de las garantías de seguridad para Ucrania.
«Discutimos todos los aspectos del marco de paz», dijo Zelensky.

