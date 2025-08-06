Estados Unidos respalda reelección presidencial indefinida, según informa EFE

La Agencia de Noticias EFE informó este martes que el Gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo a la reforma constitucional aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa a fin de que la reelección presidencial sea indefinida y que se extienda a 6 años.

EFE destacó que un portavoz del Departamento de Estado de EUA le expresó que «la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país».

El portavoz también rechazó la comparación del proceso legislativo de El Salvador, «basado en la democracia» con regímenes dictatoriales ilegítimos en la región.

Mientras que Nayib Bukele destacó la noticia de EFE en sus redes sociales.

Estados Unidos respalda que Bukele pueda optar por un tercer mandato, pese a ser prohibido constitucionalmente.