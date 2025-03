Esposa de cantante venezolano secuestrado en EE. UU. y encarcelado en El Salvador denuncia maltratos y abusos

Venezolana de Televisión

La esposa de un cantante venezolano, humillado, y enviado a El Salvador debido al plan de deportación masiva y violenta de Donald Trump desde EE.UU. donde estuvo detenido desde febrero pasado, contó la tragedia y el maltrato que ha sufrido por las autoridades de ambos países, que lo mantienen secuestrado junto a otros cientos de compatriotas en los campos de concentración de Nayid Bukele.

Nataly Sánchez, barquisimetana de 27 años de edad, esposa de Arturo Alejandro Suárez Trejo, migrantes que viajaron a Chile en 2018, relató con llanto entrecortado esta angustiosa historia que los separa actualmente, durante una entrevista a medio privado.

“Él decidió irse a los Estados Unidos para hacer crecer su carrera, para cumplir sus sueños, para ayudar a nuestra familia y a sus hermanos. En EE.UU. podría hacer dinero que no podía en Chile y por eso se fue”, testimonió.

Ambos tienen una hija de tres meses, que aún no conoce a su padre, por cuanto se marchó a EE.UU. cuando su esposa estaba embarazada.

En Carolina del Norte, con un amigo, fueron a grabar un video, y llegó la policía con helicópteros, fuerzas policiales armadas hasta los dientes y los detuvieron a todos. “Eso fue 8 de febrero y luego lo trasladaron a Georgia, a un centro de detención”, confirmó.

Desde allí pudo comunicarse con ella muchos días después, y le informó su estado tras estar prácticamente desaparecido para su esposa y familiares. “Y me comentó que estaba detenido y no sabía por qué, no le informaron nada”, comentó.

El 9 de marzo, amigos de su hermana contactaron a abogados para tratar de pagar una fianza y lo ignoraron totalmente. Estaban peleando su salida voluntaria a Venezuela, y tampoco aceptaron. En su cautiverio padeció fiebre, tos con sangre, pidió que lo atendieran y nunca lo hicieron, se curó solo. Lo mandaron a un centro de detención en Texas, “lo llaman y le dicen que estará saliendo a Venezuela”, recuerda, y la pareja se alegra. “De lo malo se aprende algo bueno”, dice él.

El 14 de marzo, se comunica otra vez y le dedica una de sus canciones, ‘Sé feliz, vive para salir adelante’. “Él contento, lo mandaron a cambiar, estuvieron en una fila como si fueran a salir y luego le dijeron ‘se suspendió el vuelo por cuestiones climáticas’. Me llama nuevamente para avisarme y no supe más”.

Imágenes devastadoras

Nataly, con voz entrecortada, vio las imágenes del maltrato en el campo de concentración en El Salvador, y quedó devastada. Dijo que Arturo fue llevado allí por tener un tatuaje, sin justicia ni acción legal. A través de las noticias se enteró de su paradero, y vio fotos donde inmediatamente lo reconoció. “No lo podía creer”. Con la familia de su esposo, verificaron varias fotografías y videos y definitivamente confirmaron su identidad.

Consultada su opinión sobre las culpas que podría tener el sector de oposición venezolana que ha estado clamando por sanciones, coerción contra Venezuela y los migrantes, su respuesta fue tajante. “Sí, son culpables”. Envió su mensaje de amor y dijo que espera que esté bien. «Yo sé que no la está pasando bien, pero no voy a descansar, voy a alzar la voz y voy a pedir toda la ayuda posible”, alegó.

Interrogada por sus pasos futuros y si desearía regresar a su patria, respondió “sí quiero regresar a Venezuela, nuestro objetivo era comprarnos una casita allá, irnos para estar con mi familia”.

Finalmente, invitada a opinar sobre el supuesto “sueño americano”, la madre venezolana ofreció su respuesta al recordar una conversación que tuvo con el cantante antes de su secuestro forzado a El Salvador: “Hay muchos que tienen suerte y otros no (…) Pero él me dijo que estaba arrepentido ‘de haberte dejado sola’”.

Y también le confesó, de manera dramática: “‘¡Yo me quiero ir de este país, ayúdame con el abogado. Yo me quiero ir de aquí y no regresar más nunca!”.

