España y Bélgica se cruzarán en cuartos tras eliminar a Portugal y Estados Unidos

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España y Bélgica se clasificaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Portugal y a Estados Unidos, respectivamente, en una jornada cargada de intensidad y despedidas emotivas.

España vuelve a unos cuartos de final de una Copa del Mundo 16 años después. El equipo de Luis de la Fuente fue de menos a más ante Portugal y terminó encontrando la victoria anhelada en el 90’+1 con un gol de Mikel Merino.

Sobre los 8′, el cuadro español tuvo una ocasión importante frente a Diogo Costa y sacó un disparo que se marchó desviado por centímetros del poste, manteniendo una dinámica ofensiva que se alargó durante buena parte del encuentro.

Al cuarto de hora, el combinado de Luis de la Fuente volvió a intentarlo con dos llegadas consecutivas de Lamine Yamal y Álex Baena, pero el arquero luso respondió en ambas acciones para evitar la ventaja española.

En los primeros 20 minutos, España ya había generado tres remates a puerta en su intento por acercarse a los cuartos de final, mientras que Portugal, aún sin encontrarse en el partido, solo puso en peligro una vez a Unai Simón.

A los 36′, España volvió a sufrir. João Cancelo rescató un balón dentro del área y asistió a Cristiano Ronaldo, quien intentó definir de chilena, pero nuevamente Unai Simón apareció para salvar a su selección.

Antes del descanso, al 40′, Nuno Mendes sacó un potente remate desde fuera del área que llevaba dirección de gol, pero otra vez apareció Unai, quien evitó el tanto con una gran intervención al desviar el balón sobre el travesaño.

En la segunda parte, una de las acciones más peligrosas estuvo a cargo de Lamine Yamal con un tiro libre que llevaba dirección de gol, pero Costa volvió a intervenir para mantener el empate sin goles.

Bruno Fernandes tuvo una clara ocasión sobre los 75′, tras una gran jugada elaborada por Cristiano Ronaldo y Rafael Leão por la banda derecha. Sin embargo, el mediocampista del Manchester United definió desviado.

El grito de gol llegó hasta el 90’+1, cuando los cambios de Luis de la Fuente dieron resultado. Rodrigo se combinó con Fabián Ruiz, quien habilitó a Ferran Torres, y el atacante asistió a Mikel Merino para firmar el 1-0 definitivo.

Bélgica elimina con goleada de 4-1 a Estados Unidos

Bélgica se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras golpear 4-1 a Estados Unidos, aprovechando los errores del cuadro anfitrión. Los ‘Diablos Rojos’ se citarán con España para disputar un boleto a las semifinales este viernes 10 de julio en Los Ángeles.

Bélgica tuvo un arranque efectivo y abrió el marcador a los 9′. Charles De Ketelaere aprovechó una asistencia de Nicolas Raskin dentro del área y envió el balón al fondo de la red defendida por Matt Freese.

A la media hora del encuentro, Estados Unidos reaccionó con un golazo de tiro libre de Malik Tillman para reanimar a los anfitriones tras un complicado inicio.

Sin embargo, De Ketelaere volvió a aparecer apenas dos minutos después del empate para devolverle la ventaja a Bélgica. Esta vez recibió una asistencia de Leandro Trossard para marcar el 2-1.

El partido se complicó aún más para el combinado estadounidense a los 57′, cuando Matt Freese falló en la salida, perdió el balón y Hans Vanaken aprovechó el regalo para convertir el 3-1 que dio tranquilidad a los ‘Diablos Rojos’.

En el tiempo añadido, al 90’+3, Romelu Lukaku encontró su gol para sellar la goleada por 4-1. El tanto nació de otro error defensivo de Estados Unidos, que dejó espacios dentro del área para que el delantero del Napoli definiera con comodidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...