José Carmen conquista el pop con el lanzamiento de su nuevo sencillo «Roja La Luna»

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista radicado en California, Estados Unidos, une fuerzas con el reconocido productor Toby Sandoval en una propuesta fresca y de alta calidad.

El panorama de la música pop recibe con entusiasmo el nuevo lanzamiento del artista Jose Carmen, quien presenta oficialmente su más reciente sencillo titulado «Roja La Luna». Una propuesta musical impecable que ya se perfila como uno de los lanzamientos más interesantes de la temporada en la escena pop.

Para dar vida a este proyecto, Jose Carmen se rodeó de un equipo de altura. La producción musical estuvo a cargo del destacado productor Toby Sandoval, quien logró capturar la esencia artística del intérprete y fusionarla con un sonido pop actual, dinámico y con una fuerte carga emocional que promete conectar de inmediato con el público.

El lanzamiento es acompañado de un colorido videoclip que expande el universo de la canción a través de una historia inspirada en la imaginación, los sueños y el poder de creer en algo antes de que se vuelva realidad, elevando la narrativa de la canción a una experiencia completamente cinematográfica. Filmado con los más altos estándares de calidad, el video fue realizado por la prestigiosa productora Scaleta Films y contó con la dirección del realizador Javier Vargas.

“-Roja La Luna- habla de ese momento en el que alguien llega a tu vida y despierta emociones que no esperabas. La luna roja representa esa intensidad y esos sentimientos que comienzan a crecer dentro de ti sin que puedas ignorarlos”, comentó Jose Carmen.

Radicado en California, Estados Unidos, Jose Carmen poco a poco consolida su carrera y se expande con su propuesta musical a nivel internacional, lo que demuestra el arduo trabajo, su evolución artística y su compromiso por entregar música y contenido visual de excelencia.

«Roja la Luna» ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música, y su video oficial puede disfrutarse a través de los canales de difusión del artista. Redes sociales: Facebook: Jose Carmen Instagram: @josecarmenoficial. TikTok: @josecarmenoficial. Spotify: Jose Carmen.

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