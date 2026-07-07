El Dr. Rafael Aguirre confirma acercamientos para una posible candidatura presidencial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El médico Rafael Aguirre confirmó que mantiene conversaciones para aceptar una eventual candidatura a la Presidencia de la República, impulsada por un movimiento ciudadano que posteriormente buscaría participar en las elecciones mediante un partido político. Aunque reconoció que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) forma parte de esas conversaciones, aclaró que su decisión responde al respaldo del movimiento ciudadano y no a una militancia partidaria.

Durante una entrevista con Ervig Ortiz, en Estdos Unidos, Aguirre explicó que desde hace varias semanas fue invitado por diversas organizaciones sociales para analizar la posibilidad de competir por la Presidencia. Señaló que, aunque anteriormente rechazó distintas propuestas provenientes de partidos políticos, en esta ocasión decidió escuchar los planteamientos porque considera que el país atraviesa una situación que exige nuevas alternativas.

«Mi intención nunca ha sido buscar cargos públicos por interés personal, sino contribuir a cambiar las cosas que considero que no están funcionando en el país», sostuvo.

El médico, quien ha ganado notoriedad por sus constantes denuncias sobre la situación del sistema nacional de salud, afirmó que su trayectoria ha estado enfocada en defender el derecho de los salvadoreños a recibir atención médica de calidad y no en confrontar a personas o partidos políticos.

Niega que su candidatura busque confrontar al Gobierno

Aguirre rechazó que una eventual candidatura tenga como propósito convertir al presidente o a los funcionarios del Gobierno en sus “enemigos políticos”.

«Mis enemigos no son las personas; mis enemigos son la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos y la falta de contratación de personal de salud», afirmó.

Según explicó, su propuesta estaría enfocada en corregir las deficiencias institucionales mediante equipos técnicos y no sobre la base de confrontaciones políticas.

También aseguró que un eventual gobierno encabezado por él mantendría aquellas políticas públicas que hayan dado resultados positivos y corregiría aquellas que considere deficientes.

«Lo bueno se deja; lo malo se cambia», resumió.

Defiende acercamiento con el FMLN

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista fue su acercamiento al FMLN, partido que gobernó El Salvador entre 2009 y 2019 y que actualmente atraviesa una profunda crisis política y electoral.

Aguirre respondió que la legislación salvadoreña obliga a competir mediante partidos políticos, por lo que un movimiento ciudadano necesita una estructura partidaria para participar en elecciones presidenciales.

Indicó que su relación es con el movimiento ciudadano que impulsa su eventual candidatura y no con las estructuras internas del partido.

«No formo parte de ninguna dirigencia partidaria. Vengo del movimiento ciudadano y esa seguirá siendo mi base», aseguró.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre los señalamientos relacionados con antiguos dirigentes del FMLN o sobre las críticas que cuestionan el respaldo político que podría recibir, como es el caso del dirigente José Luis Merino, conocido como Ramiro Vásquez.

Propone un plan basado en cinco áreas prioritarias

Respecto a un eventual programa de gobierno, Aguirre afirmó que no pretende gobernar de manera individual, sino apoyado por equipos técnicos especializados.

Explicó que su propuesta giraría alrededor de cinco grandes ejes:

Desarrollo económico.

Agricultura y ganadería.

Salud.

Educación.

Cultura, deporte y turismo.

Consideró que estas áreas permitirían atender de manera integral los principales problemas nacionales y generar crecimiento económico con mayor inclusión social.

Además, insistió en que uno de los principales retos será reconstruir las instituciones públicas mediante planificación técnica y participación ciudadana.

Plantea transparencia y combate a la corrupción

En materia de combate a la corrupción, Aguirre aseguró que impulsaría un modelo de transparencia total en la administración pública.

Sostuvo que eliminaría las reservas de información gubernamental para permitir que la ciudadanía conozca el manejo de los recursos estatales.

También manifestó que quienes hayan cometido actos de corrupción deben enfrentar la justicia.

Incluso expresó que tanto los responsables de corrupción como los integrantes de estructuras criminales deben recibir las sanciones más severas contempladas por la legislación.

Mantendría la política de seguridad, pero con respeto al debido proceso

Consultado sobre el régimen de seguridad y las críticas de sectores oficialistas que sostienen que un eventual gobierno de oposición liberaría a personas detenidas, Aguirre rechazó esa posibilidad.

Afirmó que los delincuentes deben permanecer en prisión y sostuvo que su propuesta busca fortalecer la seguridad sin abandonar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

«No se trata de volver al pasado; se trata de avanzar hacia un futuro donde exista seguridad, pero también institucionalidad», expresó.

Añadió que uno de sus objetivos sería recuperar el equilibrio entre la protección ciudadana y el respeto a las garantías constitucionales.

Movimiento ciudadano busca consolidar respaldo

Durante la entrevista también se abordó el crecimiento del movimiento ciudadano que impulsa la eventual candidatura.

Aguirre afirmó que la iniciativa pretende reunir organizaciones sociales, gremiales y sectores independientes para construir una propuesta política amplia.

Indicó que el financiamiento deberá ser transparente y que espera recibir respaldo principalmente de ciudadanos comprometidos con el proyecto.

Además, confirmó la convocatoria a una reunión con organizaciones sociales para continuar discutiendo la construcción de una plataforma política conjunta el próximo miércoles.

Contexto

Las declaraciones de Rafael Aguirre surgen en momentos en que diversos sectores de oposición buscan reorganizarse de cara al próximo ciclo electoral, tras las amplias victorias obtenidas por el oficialismo en los últimos procesos.

Fue el analista político Marvin Aguilar, quien el viernes pasado, en el programa Encuentro con Julio Villagrán, quien informó que el Dr. Aguirres será el candidato presidencial del FMLN, la cual será anunciada el domingo 12 de julio.

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