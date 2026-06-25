Encuesta del IUDOP revela que la economía es el principal problema en el séptimo año de Bukele

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA presentó su encuesta sobre el séptimo año de gestión del Gobierno de Nayib Bukele. Nuevamente, los salvadoreños señalan que la economía es el principal problema de El Salvador.

El total de entrevistas válidas fueron 1,271, que se pasaron en áreas rurales y urbanas. La entrevista fue personal, mediante visita a la vivienda de los encuestados. Se realizó del 15 al 26 de mayo de 2026.

El 77.4% de la población señala la seguridad como aspecto más positivo del país. Mientras la economía es definida como el principal problema por el 37.3% de las personas. A la preocupación por la economía se suman el 15.3% de la población que considera que el mayor problema es el alto costo de la vida y la inflación, el 12.4% que resalta al desempleo y un 5.7% que destaca la pobreza. En suma, las preocupaciones económicas son reportadas por 71 de cada 100 personas en el séptimo año de gobierno.

Esto no es nuevo, desde hace años, y sobre todo, cuando se implementó el régimen de excepción, cuando se logró mejoras en la seguridad, el tema económico ha sido el más sentido por la población y a la fecha, sigue sin resolverse.

Los principales logros del gobierno son la seguridad para un 47% de las personas y el combate a las pandillas para un 17.3%. Los principales fracasos señalados a este gobierno son la economía para un 14.6% de las personas, el alto costo de la vida para un 8.3% y el desempleo para el 5%.

Notas de instituciones

Los Ministerios de Seguridad y Educación obtienen las notas más altas, 8.60 y 8.16. respectivamente, mientras que las carteras de Economía y Vivienda se ubican en las más bajas 6.65 y 5.80, respectivamente.

En un segundo grupo de instituciones que gozan de una buena evaluación ciudadana destacan el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Relaciones Exteriores con notas de 7.46 y 7.36, respectivamente. Cabe destacar que, a pesar de la inconformidad de la población salvadoreña alrededor de la situación en el sistema de salud y el desempleo, las oficinas de gobierno a cargo se mantienen en este grupo de buena evaluación con una calificación de 7.22 para el Ministerio de Salud y de 7.0 para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Nota del Gobierno y de Bukele

Al evaluar el séptimo año de gestión, la calificación otorgada al gobierno de El Salvador alcanza un promedio de 7.92. El dato anterior es como Gobierno, en su conjunto, mientras que la nota individual del presidente de la República, Nayib Bukele es de 8.24.

Régimen de excepción

El 68.9% de la ciudadanía apoya la continuidad del régimen de excepción, aunque un 28.6% señala que ya es necesario buscar acciones diferentes en el tema. De ese 28%, un 20.5% de la población considera que se deben mejorar los procesos de investigación para evitar capturas de personas inocentes y recuperar derechos humanos.

Nota a Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa obtiene una nota de 6.34. El 32% de la población encuestada consideran que los diputados representan a Nayib Bukele, un 22.6% a toda la población, un 20.5% a ellos mismos, un 11.4% a su partido y un 4.2% a los empresarios.

En su segundo año de gestión (legislatura 2024-2027), existen opiniones divididas sobre el quehacer de la actual Asamblea Legislativa, ya que un 50.4% considera que los diputados y las diputadas trabajan para resolver los grandes problemas del país, mientras que un 45.6% opina lo contrario.

Nota a alcaldías

Mientras que las alcaldías se mantienen reprobadas con un promedio de 5.10. El 68.6% expresa poca o ninguna satisfacción con el trabajo municipal, destacando demandas en torno a la reparación de calles, acceso a agua potable y recolección de desechos.

En su segundo año de gestión (periodo 2024-2027), la insatisfacción generalizada se reporta junto a necesidades concretas de la población, que demanda acciones principalmente en la reparación de calles (38.1%), mejoras en el acceso a agua potable (14.4%), atención al problema de la basura y recolección de desechos (11.6%), mayor cercanía y escucha a comunidades (10%) y mejoras en alumbrado público y otros servicios básicos (4.8%).

Tendencias electorales

El IUDOP señaló que, en mayo de 2026, el 66% de la población entrevistada declara estar algo o muy interesada en los comicios del 28 de febrero de 2027. En este contexto, se consultó la opinión de las personas sobre los recientes cambios en las reglas electorales y, específicamente, sobre el adelanto de las elecciones presidenciales: el 65.3% de la población dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que este evento se adelantara 2 años, mientras el 23.9% afirmó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el cambio.

Sobre el partido político de preferencia; la población encuestada señala que «ninguno» con el 59.7%; luego Nuevas Ideas con 34.2%; mientras que ARENA y FMLN con 1.4% y 1.3% respectivamente; VAMOS, PDC, PCN y GANA con: 0.5%, 0.2%, 0.1% y 0.1% en su orden.

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