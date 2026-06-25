Comunidades de Cabañas denuncian amenazas de desalojo por proyectos mineros

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino9

Organizaciones nacionales, trasnacionales y pobladores de San Isidro y Santa Marta, en Cabañas, denunciaron las amenazas de posibles desalojos que enfrentan familias vulnerables debido a posibles trabajos mineros en los territorios.

Peter Nataren, habitante de la comunidad Santa Marta, explicó en conferencia de prensa que son entre 20 a 30 familias las que están siendo amenazadas ante posibles desalojos por parte de la empresa “Inversiones El Dorado S.A de C.V.”.

“El tema de minería, siempre significa un problema grave para la gente más pobre, con más dificultades de poderse defender ante toda la política de represión que encuentran estas empresas junto a los gobiernos, principalmente centrales y luego locales”, comentó Nataren.

Sobre el tema, enfatizó que, en Cabañas se ha comenzado a exigir por parte de dicha empresa, la expulsión de 20-30 familias. Según el habitante, Inversiones El Dorado ha pedido a la alcaldía de Cabañas Este el desalojo de la población que vive a la orilla de una calle que tiene el acceso a los terrenos que tiene la empresa; “con la amenaza de que, si no lo hacen, esto va a llegar a otras instancias contra la alcaldía, entonces, aquí hay un desafío también para el actual alcalde. Este es un tema que viene rebotando del Ministerio de Obras Públicas, al cual fue el primero que la empresa le pidió el desalojo, pero el MOP le tiró la papa caliente a la alcaldía”.

Nataren señaló que al final, la alcaldía posterga el proceso de desalojo. “Por un lado, nos hemos enterado que hay mucho hermetismo dentro de la alcaldía sobre esto, está en un momento preelectoral, es muy difícil también para ellos ejecutar esta acción”.

Nataren explicó que existe un rumor que el actual alcalde Cabañas Este, posiblemente no se inscriba a las internas de su partido porque se sabe que se viene una serie de desalojos después de las elecciones”.

El habitante y líder de la comunidad Santa Marta explicó que detrás de esta operación está una empresa ecuatoriana que se llama “La Pavic”, que tiene sede en la Provincia El Oro. “No es tanto que la empresa registrada acá se llame Inversiones El Dorado porque existe ahí un cantón que se llama El Dorado, sino que tiene que ver con los nombres que esta empresa le pone por el origen que tiene Ecuador”.

“Es una empresa que tiene otras empresas en Centroamérica y ellos según su rubro están dedicados a vender tierra, lotificaciones en este caso, árboles como teca, hablan de café según su registro. Al final en ese terreno que ellos están reclamando en San Isidro hay 15 mil árboles de teca que quieren retirar según la empresa. Entonces, es una zona que también ya tuvo perforaciones en el pasado para hacer investigación de parte Pacific Rim”.

Dentro de los terrenos que la empresa en cuestión reclama existen agujeros de 500 metros de profundidad que ya fueron explorados en el pasado y ese, “es el interés específico que tiene la empresa de desalojar a las personas y poder ampliar los accesos, según el mismo personal de la alcaldía que ha estado enfrentando la amenaza también porque no solo es la comunidad, sino que es el personal de la alcaldía que es de la zona y conocen a la gente que va a ser afectada”, agregó Nataren.

La zona en cuestión, según los mismos habitantes contiene “muchísimo mineral” porque esa tierra tiene superficialmente las piedras que geológicamente te determinan que hay minerales, “cualquier experto en esto al ver esas rocas superficiales entiende la magnitud de minerales que hay subterráneas”.

El área aproximada son 45 kilómetros cuadrados, donde se haría el proceso de exploración y posterior explotación. El interés detrás de la adquisición de terrenos responde a una estrategia de compraventa. La compañía se identifica como “vendedora de tierra” (LA PAVIC) y, de acuerdo con lo que se ha podido conocer, detrás de estas operaciones estarían empresas estadounidenses vinculadas al comercio derivado del entendimiento de reciprocidad firmado con ese país. Se compran las propiedades y luego, las revenden a grandes corporaciones, obteniendo una plusvalía significativa.

La representante de la comunidad El Tren en San Isidro, Abelina Acosta, una de las habitantes afectadas, relató que ha recibido advertencias para guardar silencio sobre el proceso de desalojo en su contra. Señaló que han intentado hablar con el alcalde; pero no los han querido atender. “Yo tengo 55 años, llegué allí a los 13 años; allí crecí, tuve a mis hijos; ya tengo mi vida; esperamos que tengan conciencia porque nosotros somos vulnerables, somos pobres”, relató.

Juan Francisco González Iraheta, también líder de la comunidad El Tren, agregó que Inversiones El Dorado los ha acusado de apropiarse los terrenos donde habitan; el líder informó que fueron los alcaldes quienes les dieron esos lugares para habitar. De hecho, algunos de los habitantes dicen contar con los documentos: otros, por el pasar del tiempo, lo han extraviado.

“Allí han crecido nuestros hijos; mi hija mayor tiene 29 años, mi hijo 28; desde antes de nuestros hijos vivimos allí (…) “yo había oído decir que nos querían sacar de allí; y yo no creía mucho, pero me invitaron a una reunión, asistí y me di cuenta propiamente que es verdad que los quieren expulsar”, agregó González.

“Nosotros somos personas pobres, no tenemos para dónde agarrar, no tenemos ninguna zona donde irnos a habitar; Yo le pedí a Dios que nos llegara una oportunidad y Dios me ha contestado, esta mañana con ustedes, les agradecemos por tomarnos en cuenta”, agregó el habitante frente a la prensa y resto de organizaciones nacionales e internacionales.

Por ello, los habitantes de las comunidades han pedido que les brinde una solución sobre su posible desalojo, a la vez que detengan los posibles trabajos mineros en la zona, porque ya no se afectaría las familias aledañas sino a toda una región.

En la conferencia de prensa participaron organizaciones trasnacionales unidas por una causa; como el Colectivo Madreselva, de Guatemala, y la Resistencia de Asunción Mita Jutiapa, Guatemala, que luego de la conferencia realizaron un foro para hablar sobre los impactos de la minería a escala regional.

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