Voces por el orgullo LGBTIQ+ vibran en la Plaza de España

Saúl Martínez

Corresponsal/@DiarioCoLatino

Con besos al micrófono, como un gesto de cariño hacia la comunidad LGBTIQ+ la cantante española Mónica Naranjo, cautivó con su imponente voz a más de 18,000 asistentes en la Plaza de España, Sevilla quienes se dieron cita a una serie de conciertos como parte de las actividades del Día Internacional del Orgullo, que se celebra cada 28 de junio.

«Las Campanas del Amor», ha sido una de las interpretaciones que Naranjo dedicó a los asistentes, para ella está canción es símbolo de identificación para la comunidad.

Minutos después la artista cantó «Sobreviviré», y a todo pulmón el público comenzó a cantarla, permitiendo así que ondearan la bandera del arcoiris y demás distintivos representativos.

Recordó que durante toda su carrera, algunas personas la han llamado «lesbiana, bollera, bisexual, trans, travesti», pero que al final; lo único que han logrado es ensalzar lo que es ella.

«A mis 52 años, he entendido el porque mi música ha ayudado tanto a poner palabras a lo que no se puede decir, hay que tomar la vida que nos corresponde, sin pedir permiso ni perdón», recalcó Mónica Naranjo.

Papá Levante, quien lleva más de 20 años en la industria también se a sumado a este concierto organizado por la Icónica SantaLucía Sevilla Fest, para compartir parte de su repertorio musical con quiénes se identifican con su letra.

«Hoy cumplimos un sueño muy especial, para Irene, que siempre soñó con cantar en la Plaza de España en Sevilla, somos afortunadas por celebrar el orgullo, por celebrar que somos personas libres», señaló el grupo.

El espectáculo musical «Orgullo en la Plaza», también tuvo la participación de artistas como; Raúl Fuentes, Rebeca, y Laura Gallego, quienes deleitaron a los fans hasta la madrugada de este jueves.

Entre los presentes se mencionó a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, sin embargo no se evidenció su presencia, pero quién si estaba dentro del público ha sido José Luis García, delegado de Igualdad del Ayuntamiento.