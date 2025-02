«Empresarios no están totalmente con el presidente, quieren conservar su capital e inversiones»: Rafael Lemus

Aunque los empresarios crean, piensen o estén convencidos que el presidente es un dictador, no van a llegar en ese tono, no es extraño que las 14 familias estén cerca del mandatario; pero por supuesto, en reuniones privadas expresan lo nefasto que les parece.

Ante la cadena nacional de la noche del domingo 23 de febrero, que informa de la reunión del presidente Nayib Bukele, con empresarios, quienes le expresaron su respaldo, el economista Rafael Lemus señaló que los empresarios no están totalmente con el presidente Nayib Bukele, más bien el interés de ellos es conservar su capital e inversiones.

“Los empresarios no van a llegar con el presidente y le van a decir que es un dictador, el empresario va a llegar en una actitud de cuidar su capital, así hacen todos, Roberto Kriete le dijo mi familia y yo te apoyamos, pero eso es un decir, es como una cortesía diplomática de empresario”, sostuvo.

Según Lemus, aunque los empresarios crean, piensen o estén convencidos que el presidente es un dictador, no van a llegar en ese tono, no es extraño que las 14 familias estén cerca del mandatario; pero por supuesto, en reuniones privadas expresan lo nefasto que les parece.

“El Salvador es el país que menos inversión extranjera ha recibido de toda América Central, supera a Nicaragua con todo lo que Ortega es, a Honduras con todo el problema de las pandillas que ellos tienen y que nosotros ya lo superamos”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Enfatizó que Estados Unidos y El Salvador son los dos países donde no es recomendable invertir, aquí Bukele irrespeta el Estado de Derecho y es de los peores países para seguridad jurídica; en Estados Unidos Trump está irrespetando las leyes, la Constitución, tratados internacionales, lo primero y más importante de un clima de inversión es la seguridad jurídica.

A criterio del economista, los países que están progresando aceleradamente son aquellos con una combinación en calidad de educación excelente, desarrollo de tecnología, y el tema de computación e idioma.

Reiteró que El Salvador es el tercero con los peores resultados de matemáticas en la prueba PISA, el séptimo u octavo en los resultados del idioma y en ciencias, es decir, en calidad educativa uno de los países peores del mundo. Para estar en los primeros diez, prácticamente es necesario rehacer todo y dejar que eso se desarrolle por unos 10 o 15 años.

“No se está haciendo nada en materia de calidad educativa porque, al contrario, están destruyendo lo poco que hay, cerrando escuelas, despidiendo maestros, quitándole los incentivos a los docentes, y amenazando su estabilidad laboral”, refutó.

El economismo añadió que que el crecimiento económico se está debilitando, este ronda entre el 2 y 3%, a pesar del boom de turismo y la construcción, cuyos proyectos inmobiliarios privados son apartamentos de medio millón de dólares.

Lemus también criticó los referentes que utilizó, en cuanto a la aspiración de convertirse en uno de ellos, por las inoherencias. Bukele dijo que El Salvador aspira a ser como Singapur o los Emiratos Árabes.

No se puede ser como los Emiratos Árabes Unidos porque ese país tiene petróleo, y El Salvador no, esa es una incoherencia. Tampoco se puede ser como Singapur, porque allá predomina la tecnología, una educación de calidad, mientras que, en El Salvador, no le apuesta a la educación, ha disminuido el presupuesto de educación en 31 millones de dólares. Más de 40 escuelas han sido cerradas, no se le apuesta la educación de calidad, esto es incoherencia.

La deuda y las pensiones

El economista también se refirió a la deuda que el gobierno de Bukele tiene con las pensiones. Solo entre 2023 y 2024, el gobierno ha tomado de los fondos de pensiones, es decir, dinero de los trabajadores, cerca de dos mil 200 millones de dólares. Con el agravante de que no paga interés, luego de reformar la ley.

El economista explicó que hasta 2022 la deuda de pensiones, producto de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) quedó en ocho mil 397 millones, y a partir de 2023, cuando pasaron a llamarse Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), no hay pago de intereses durante cuatro años. Mientras que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), refleja el aumento de la deuda previsional del país en dos mil 255 millones de dólares, lo que la implica que la deuda previsional ha subido, al final de 2024, a diez mil 525 millones, según datos del BCR.

Acuerdo con el FMI

El economista Lemus no duda que el FMI y el Gobierno de Bukele firmarán este miércoles 26 de febrero el convenio que le permita al primero desembolsar los primeros mil 400 millones en préstamos, luego de tres años de negociaciones.

De acuerdo con el economista, a pesar de que no es una ley bien hecha, la ley anticorrupción, el tema de la transparencia y “la muerte jurídica” del Bitcoin, son suficientes para que el FMI le dé el préstamo a El Salvador.

Lemus reveló que la muerte del Bitcoin será en abril, pues así quedó establecido en la ley.

