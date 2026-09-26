El Salvador vence 3-1 a Martinica y debuta con triunfo en la Liga de Naciones de CONCACAF

Redacción Deportes

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El Salvador venció 3-1 a Martinica en el estadio Jorge «El Mágico» González la noche de este viernes 25 de septiembre, en su debut en la Liga de Naciones de CONCACAF, con doblete de Bryan Gil y de la participación estelar de Harold Osorio, quienes le devolvieron la ilusión a la afición cuscatleca por 90 minutos.

La primera del partido se dio sobre los 2′, con un balón que recibió Bryan Gil pero que perdió segundos después frente a la portería del cuadro caribeño.

A los 7′, Harold Osorio recuperó un balón en disputa por la banda derecha de la selección de Martinica, el #9 disparo al centro pero a pesar de que Bryan Gil lo intentó atrapar el balón se fue desviado.

La última acción reforzó la confianza con la que arrancó la azul y blanco, con juego colectivo y sin precipitación, porque a los 8′, nuevamente Gil, recibió un pase largo de la banda, controló con el pecho y frente a los caribeños selló el 1-0 para El Salvador.

Sobre los 18′, nuevamente Harold Osorio y Bryan Gil, la dupla se unió para el 2-0 que le hizo estallar el grito de gol en «El Mágico» González y que avivó las esperanzas de una selección ansiosa por regalarle una victoria a su afición.

Sobre la media hora del partido la Selecta convirtió el 3-0 en la portería de Xavier Lenogue, arquero de Martinica, pero está vez Harold Osorio le puso el nombre al gol para convertirse en el jugador del partido, con dos asistencias y un tanto.

A los 33′, Rafa Tejada condujo un balón por la frontal que terminó en los pies de Bryan Gil, pero que por fortuna de Martinica no se convirtió en el cuarto de la noche.

Tras el entretiempo, El Salvador se equivocó en el área y fue sancionado a penal a favor de los caribeños. Janis Antiste fue el encargado de descontar 3-1 a los 50′.

El segundo tramo se vio marcado por el enfrentamiento de los técnicos de ambas aficiones en un intercambio de palabras y de una Selecta con un perfil más bajo, cómoda, y con intención de mantener el resultado hasta los últimos minutos.

La Selecta venció a Martinica 3-1 en el debut de la Liga de Naciones de CONCACAF, posterior a este resultado, viajará a Guatemala para enfrentar a su similar el 28 de septiembre.