El Salvador suma más jornadas sin asesinatos

San Salvador/Prensa Latina

El Salvador alcanzó este domingo 25 de enero las 20 jornadas sin asesinato atribuibles a las pandillas en enero y llegó a mil 122 desde que el presidente Nayib Bukele asumió el gobierno.

Informes de la Policía Nacional Civil (PNC) precisan que esos resultados se alcanzaron con la aplicación del régimen de excepción y el Plan Control Territorial que aplica el gobierno con amplio despliegue de policías y uniformados de la Fuerza Armada.

Hace pocos días Bukele destacó en sus redes sociales que todo el país se encuentra libre del asedio de las maras, pese a que reconocen que aún hay remanentes de las pandillas y otros que escaparon al exterior.

“Dato curioso: Ya no queda ni una sola zona prohibida en El Salvador”, escribió el gobernante.

La información oficial destaca que los constantes patrullajes de los equipos de la PNC y Fuerza Armada también permiten que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y convirtieron al país en el más seguro del hemisferio occidental.

