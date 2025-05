El Salvador cae 3-1 ante Brasil en el debut de Seychelles 2025

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selecta de Playa debutó con carácter en la Copa del Mundo Seychelles 2025, y a pesar de que quedó por debajo del marcador 3-1 ante Brasil, el equipo demostró nivel de competencia para ir por el boleto a la siguiente ronda. Los “guerreros de playa” se concentrarán en su siguiente rival Italia.

Los “guerreros de playa” pusieron garra en el debut ante la campeona del mundo Brasil, que no la tuvo tan fácil, pero al final resultó con la victoria. La verdeamarela consiguió el primer gol en el primer tramo, y en el segundo Heber Ramos marcó el único tanto para el azul y blanco para el empate.

La selección dejó atrás los nervios en el segundo tramo, con más llegadas, más seguridad, y sobre todo, con más ambición para ir por la ventaja, sin embargo, el tercer gol le dio más seguridad al equipo rival para quedarse con la victoria.

La Selecta con un resultado negativo al caer 3-1 contra Brasil, ocupa el tercer lugar del grupo D, liderado por Italia que goleó 7-4 a Omán. Mientras que la selección Sudamericana ocupa el segundo y el combinado asiático el cuarto lugar.

El cuadro salvadoreño enfrentará este domingo 4 de mayo a Omán, un encuentro decisivo y que definirá la vigencia del sueño mundialista del cuadro nacional, quién debe encontrar el resultado positivo para posteriormente enfrentarse a Italia este martes 6 de mayo, donde deberá sentenciar su posición para pensar en la siguiente ronda.

El técnico del combinado nacional, Rudis Gallo, hizo énfasis en que dos aspectos claves les afectaron: el tercer gol y el descuido de ciertas áreas en el terreno de juego. A pesar de ello, reconoció que el equipo desarrolló un buen encuentro.

Heber Ramos comentó que el equipo hizo un “excelente” trabajo y recordó que jugaron ante el campeón del mundo. A pesar de la derrota, dijo que están orgullosos de representar a El Salvador.

“La selección no deja de luchar. Esto es parte de un proceso largo que traemos desde hace mucho tiempo y es el reflejo de lo que estamos dando. No es fácil, es un Mundial, lo mejor del mundo está aquí y considero que no estamos lejos de eso”, reafirmó.

