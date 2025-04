El neocolonialismo energético y lucha global por los recursos naturales

La producción de energía no se ha transformado, sino que se ha sumado un uso exponencial, y no estamos sustituyendo una cosa por otra. Debemos entender que la energía no es algo abstracto y físico, como las leyes de la física, sino que es una construcción histórica, espacial y política.

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“¿Cuál es el papel de los minerales y tierras raras en la Cuarta Revolución Industrial?”, cuestionó Alejandro Henríquez, abogado ecologista y defensor de derechos humanos, en donde El Salvador está involucrado en este creciente contexto global, ya que países hegemónicos buscan poseer recursos naturales de otras naciones.

En la segunda jornada del ciclo de conversatorios del Movimiento Político ReverdES se abordó el tema de la “Disputa Geopolítica, Minería y los Nuevos Procesos de Despojo Global”, que compartieron en sus ponencias Alejandro Henríquez y Carlos Tornel, investigador y activista del Tejido Global de Alternativas y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

“En este ciclo de conversatorios, en su segunda jornada de tres, le vamos agregando nuevos elementos sobre la discusión de la minería, como en El Salvador, aquí en el país se habla de los metales tradicionales oro, plata un poco, hasta el presidente Bukele, mencionó tierras raras (17 elementos químicos), mencionando el Tantalio”, reseñó.

“Queremos aportar a esa discusión política sobre la minería y para esto, miramos el panorama internacional. Es decir, ¿Cómo se posiciona la industria minera en un sistema económico, político, social, incluso cultural que cada vez más alardea de ser desmaterializado?”, sentenció Henríquez.

Sobre la conceptualización del “sistema económico desmaterializado”, añadió que se refiere al “Capitalismo Tecnológico”, y que incluso el presidente Bukele lo había reproducido con la introducción del Bitcoin como moneda nacional de curso legal.

“El Bitcoin es una moneda ficticia que no existe en el mundo físico, pero en el virtual sí, y todos estos elementos, junto al papel de los minerales y las tierras raras en la 4a Revolución Industrial, porque El Salvador, se encuentra en estos vaivenes que ocurren a escala global”, sostuvo.

“Ya tenemos tecnología de Inteligencia Artificial, tecnología computarizada, digitalizada, cadenas de blockchain (Bitcoin), entonces, ¿qué importancia tiene la minería a nivel global?, pero más que todo el impacto en los procesos desmaterializados que están relacionados al avance tecnológico”, acotó Henríquez.

El Salvador es zona de sacrificio en el marco geopolítico

Henríquez explicó que El Salvador no es un país que tenga muchos yacimientos, pues, luego de investigar, no ha encontrado estudios que sustenten que en el país existan tierras raras o metales diferentes al oro. Y tampoco las reservas de este metal precioso son abundantes.

“¿Qué papel tiene en esto El Salvador?, bueno, sin duda, los que tienen los demás países periféricos, como una zona de sacrificio, saqueo. Y no sólo se trata que se lleven las tierras raras como ocurre en la República Democrática del Congo, aquí tendrán las mineras mano de obra barata, alguna generación de energía geotérmica aprovechando la energía de los volcanes que es energía barata, solamente”, indicó.

“Al final, los daños ambientales los vamos a sufrir como habitantes por la contaminación de agua, del aire, de la tierra, la degradación del paisaje y la aparición de enfermedades relacionadas a los metales pesados debido a la contaminación, entonces, al final eso es lo se espera”, expresó Henríquez.

En cuanto a las ostentaciones sobre la “Cuarta Revolución Industrial”, como un “momento histórico a nivel global”, Henríquez afirmó que era una contradicción que hablen de un desarrollo de “energías limpias”, que son cada vez más desmaterializadas, cuando una buena parte de la población global no tiene agua.

“El Salvador sufre niveles considerables de falta de acceso del agua y es la población más vulnerable y empobrecida vive en la zona rural”, alegó Henríquez.

Securitización y los impactos del extractivismo

Carlos Tornel, escritor, investigador y activista, doctor en Geografía Humana, graduado de la Universidad de Durham, Reino Unido, habló sobre el contexto geopolítico que están asociados a la parte de materiales y energías.

“Todos los recursos que quedan en América, como el petróleo, son petróleos no convencionales, es decir, deben utilizar fracking (técnicas de extracción de hidrocarburos sepultados entre capas de rocas), son reservorios no convencionales, pozos profundos, grandes y se necesita mucha energía para extraerlos”, afirmó.

“Europa, Asia y Rusia tienen las reservas más importantes de petróleo convencional, esto tiene un papel importante porque la reconfiguración geopolítica asociada a este proceso, nos está dando una pista de hacia dónde se está transformando este interés geopolítico, de poner atención a los lugares de extracción”, advirtió Tornel.

Los “minerales críticos” que serán retomados como los nuevos combustibles de la transición energética, y estos están en el Sur Global: África, Asia, América Latina y el Caribe, de donde extraerán principalmente litio, cobre, plata, cadmio, cobalto y tierras raras.

“Tenemos que empezar a entender por qué esos intereses neocoloniales que sino imperialistas de Estados Unidos y Rusia, por el Ártico, por Groenlandia, Ucrania y otros territorios. Estos minerales críticos también están en China, en donde se procesa todo ese ensamblaje y toda la construcción”, comentó.

“Ahora vemos el porqué del interés de (Donald) Trump por colonizar Groenlandia, les guste o no, al final lo ha hecho de manera muy burda, hasta ridícula, pero en realidad revela lo que está detrás de este país. Ahora lo podemos ver sin la máscara del desarrollo y el interés de Rusia por Ucrania”, sostuvo Tornel.

Reconfiguración geopolítica a nivel global

Tornel expresó que se trata de recuperar ciertos territorios para propios usos, como Rusia frente a Ucrania, y que el presidente Donald Trump, mencionó que tuvieron que llegar a un “acuerdo de acceso a los minerales” y así solucionar el conflicto entre ambos países.

“Lo interesante es que estamos viendo como un traspaso de lógicas, por un lado, la militarización desde las transnacionales como corporaciones y compañías. Y del otro lado, tenemos una forma muy transnacional de operar de los militares”, alegó.

“Además del declive de la hegemonía estadounidense que creó o que inauguró un nuevo período de crisis general, en donde la violencia, la guerra y la muerte se ha convertido en la norma y no al revés. Como está sucediendo en México”, argumentó Tornel.

¿Por qué el interés en los minerales?

Tornel recalcó que la energía es esencial para entender el interés en estos minerales. Y que la minería, está reconfigurando el discurso que está movilizando la minería.

Y mencionar, que no existe ninguna transición energética, que sólo se trata de una “constante adición y acumulación de energía para propios intereses”, que siguen acumulando biomasa, petróleo y así han ido agregando otros recursos como la extracción de metales.

“La producción de energía no se ha transformado, sino que se ha sumado un uso exponencial, y no estamos sustituyendo una cosa por otra. Debemos entender que la energía no es algo abstracto y físico, como las leyes de la física, sino que es una construcción histórica, espacial y política”, aclaró.

“Se están reconfigurando espacios a nivel global, se está haciendo una construcción política de desigualdades de poder de quién tiene acceso a qué y cómo lo está manifestando. Y al final históricamente debemos entender que esta acumulación de energía se encuentra asociada al modelo de extracción y producción del capitalismo”, puntualizó Tornel.

