El mecanismo de pago europeo para Irán es como «un hermoso coche sin combustible

Los esfuerzos de la Unión Europea para facilitar el comercio con Irán, afectado por las sanciones de Estados Unidos, no han logrado ningún resultado concreto, ha declarado el representante permanente iraní ante la ONU, Majid Takht Ravanchi, quien ha advertido que Teherán está cansado de esperar a que Bruselas cumpla sus compromisos.

«El INSTEX (Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales) en su condición actual no es suficiente» debido a que «ese mecanismo sin dinero es como un hermoso automóvil sin combustible», manifestó el diplomático.

Poco antes de esas palabras, la UE anunció la puesta en marcha del INSTEX y aseguró que las primeras transacciones «ya se están procesando». Alemania, Francia y Reino Unido lanzaron ese mecanismo europeo en enero con la intención de eludir las sanciones que Washington impuso a Teherán.

Takht Ravanchi lamentó que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) hace un año y, desde entonces, sus firmantes europeos «no han hecho nada tangible». Como «el JCPOA no funciona bien», este representante iraní asegura que su país no puede mantener su parte de la negociación «de manera unilateral» sin obtener beneficios.

Europa «debe tomar medidas tangibles»

El representante permanente de Irán ante la ONU destacó que «los europeos nos pidieron que permaneciéramos en el JCPOA» y subrayó que «esperamos un año, como solicitaron» y, a pesar de que comunicó a los países de la UE que deben «tomar medidas tangibles para mantener el acuerdo nuclear», sus «meras declaraciones» en apoyo del pacto «no resuelven nuestros problemas».

En mayo, el Gobierno iraní anunció la reducción de parte de sus compromisos adquiridos en el marco del JCPOA firmado en 2015 y dio un plazo de 60 días al resto de signatarios (Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania) para que cumplan las exigencias de Teherán.

«No podemos esperar más. No estamos amenazando a nadie. No hemos dado ultimátums a los demás. Les hemos dicho que, si no hacen nada, reduciremos nuestros compromisos. Tomaremos nuevos pasos si cumplen con sus compromisos o responsabilidades», adelantó Takht Ravanchi.

INSTEX funciona como un acuerdo de trueque en euros que opera fuera del sistema de pagos internacionales SWIFT, dominado por el dólar estadounidense. Se prevé que, en la etapa inicial, el comercio se centre en bienes humanitarios, como alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. Al mismo tiempo, no se espera que el nuevo mecanismo aborde transacciones relacionadas con el petróleo, la principal fuente de divisas extranjeras de Irán.