El Kremlin: el G7 ha perdido relevancia y ya no es un centro de crecimiento

Sputnik

Los polos de desarrollo económico y social se han desplazado a otras partes del planeta, y los países del Grupo de los Siete, que antes se consideraban líderes, ya no están entre ellos, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Por otra parte, añadió que Moscú está dispuesta a ampliar la cooperación con los países del G20. “Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el grupo que ahora se llama G7 ha perdido gran parte de su relevancia, incluso por el hecho de que reúne a países que ahora no son líderes del crecimiento. Estos centros ya se han trasladado a otras regiones del globo”, declaró Peskov durante la rueda de prensa.

En este contexto, agregó que Moscú considera que “está mucho más interesada en continuar un trabajo constructivo en el seno del G20”.

“Un foro como el G20 es el que probablemente refleja mejor la locomotora económica del globo”, comentó.

Poco antes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, anunció que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tomará parte en la reunión de los cancilleres del G20 que se celebrará el 20 y 21 de febrero en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. El G20 es un foro internacional integrado por 19 países, más la Unión Europea y la Unión Africana, cuyo objetivo es coordinar políticas dirigidas a lograr una estabilidad económica global, prevenir crisis e impulsar el desarrollo sostenible.

Establecer contactos entre Rusia y EEUU sobre Ucrania

En cuanto al establecimiento de contactos entre asesores de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, eso tomará tiempo, opinó Peskov.

“Quisiera recordarles que, como resultado de la conversación telefónica que tuvo lugar hace unos días, los jefes de Estado de Rusia y EEUU encomendaron a sus asesores que establezcan contactos. Esto tomará varios días”, comentó el vocero, señalando que de momento no hay más información al respecto.

Por otra parte, Rusia pedirá aclaraciones sobre las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, acerca de las amenazas de usar la presión militar contra Moscú.

El 13 de febrero, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó una entrevista en la que Vance afirmó que EEUU no descarta el envío de tropas estadounidenses a Ucrania si Rusia no muestra buena fe en las negociaciones.

“En cuanto a las entrevistas en la prensa estadounidense, estos son nuevos elementos de la posición. Anteriormente, no habíamos escuchado formulaciones de este tipo, no se habían expresado. Por lo tanto, sin duda, precisamente en el curso de esos mismos contactos de los que hablamos, por supuesto, contamos con recibir algunas aclaraciones adicionales”, aseguró.

