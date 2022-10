El Gobierno funciona a través de la imagen: Jorge Villacorta

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El analista político, Jorge Villacorta, sostuvo que el tema de la seguridad y el de defensa, será una de las prioridades en el presupuesto del próximo año, ya que ha tomado mayor relevancia en los últimos meses con el Régimen de Excepción.

“Después de 5 meses de estar con un Régimen de Excepción y años con el plan de seguridad, pareciera un poco sorprendente, para algunos les puede parecer hasta exagerado cerrar un municipio con 2,000 efectivos”, dijo Villacorta, en referencia al despliegue y cerco militar que hubo el fin de semana en Comasagua, luego que pandilleros habrían asesinado a un mandador de una finca.

El analista agregó que “es un poco raro el despliegue de esa envergadura, puede significar un mensaje, mientras no se tiene información eso genera dudas o que simplemente en ese municipio en particular los dos instrumentos tanto el plan de seguridad como el régimen de excepción no habían dado resultado”.

Para Villacorta, “no hay ninguna duda que ahí había una presencia en particular que hacía daño a los ciudadanos, el punto es que uno no sabe hasta cuándo va a durar el cerco (militar)”.

En cuanto a la duración del Régimen de Excepción, el analista afirmó que no le sorprendería que llegara incluso hasta el periodo electoral, es decir, hasta 2024; ya que la población lo aprueba según las encuestas, de igual forma, aprueban en parte la reelección presidencial, porque los ciudadanos consideran que seguirá con el combate a las pandillas.

“Para la forma en que funciona prioritariamente el Gobierno o la atención que le da, es la imagen y no hay ninguna duda que es esa imagen del combate a los grupos pandilleriles es lo que le genera en estos momentos, la mayor imagen al presidente. Antes lo fue la pandemia y las vacunas”, destacó Villacorta. “Algunas personas dicen querer que se reelija el presidente porque de esa manera se va mantener el Régimen de Excepción y, por consiguiente, las maras no van a aparecer, como si el hecho de que no se reelija el presidente van a aparecer de manera espontánea las pandillas”, agregó el analista.

Sobre el caso del diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Romeo Auerbach, que fue sancionado por su fracción por criticar a diputados de Nuevas Ideas sobre la falta de trabajo legislativo, al analista Villacorta le parece “increíble” que Auerbach “no lee lo que está en el Salón Azul, el artículo 125 de la Constitución. El diputado representa al pueblo entero y no está bajo ningún mandato imperativo de nadie, es su conciencia y su representatividad”.

“El partido político es una institución, pero el diputado representa al pueblo entero (…) ¿qué se quiere en el fondo?, un chivo expiatorio para que sirva de ejemplo y que aquí en adelante nadie se salga del huacal”.

El analista concluyó que GANA está en un asocio con el presidente (Bukele) y “están sumamente preocupados de que Nuevas Ideas los deje solos a la hora de la reelección y no vayan en coalición o cosas por el estilo, saben que, si van solos, sus posibilidades son bastantes reducidas como para tener el mismo número de diputados que tiene ahora”. El entrevistador de Frente a Frente, espacio donde participó Villacorta, le cuestionó que, si esas declaraciones le han cerrado las puertas a Auerbach para una reelección en las próximas elecciones, a lo que Villacorta contestó que sí. “A mi me dio pena ajena la forma en que sale a excusarse, cuando no dijo nada extraordinario ni nada ofensivo”, manifestó el analista socialdemocráta Villacorta.